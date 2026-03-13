Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Appel à défendre la souveraineté cubaine

13 Mars 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #lutte contre l'impérialisme

APPEL : Défendre la SOUVERAINETÉ CUBAINE, c'est défendre la paix mondiale, la coopération internationale et la souveraineté de tous les peuples ! - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

APPEL : Défendre la SOUVERAINETÉ CUBAINE, c'est défendre la paix mondiale, la coopération internationale et la souveraineté de tous les peuples ! - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

Appel unitaire adressé au peuple de France À la suite du scandaleux enlèvement du président vénézuélien par un commando états-unien, Donald Trump et son secrétaire d'État Marco Rubio ont ...

https://www.communcommune.com/2026/03/appel-defendre-la-souverainete-cubaine-c-est-defendre-la-paix-mondiale-la-cooperation-internationale-et-la-souverainete-de-tous-les-peuples.html

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Faire pression sur les pays de l'UE pour faire lever le siège de Cuba
Faire pression sur les pays de l'UE pour faire lever le siège de Cuba
Une interprétation de la politique chaviste comme retraite tactique
Une interprétation de la politique chaviste comme retraite tactique
Soixante treize ans après sa mort, de qui "Staline" est-il le nom?
Soixante treize ans après sa mort, de qui "Staline" est-il le nom?
Le monde a changé ... les gens ont changé
Le monde a changé ... les gens ont changé
Jacques Bouveresse, contre le relativisme, mais dans le rejet philosophique de l'histoire
États-Unis : une défaite annoncée ?
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop