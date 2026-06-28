Le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la France
28 Juin 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Afrique, #lutte contre l'impérialisme
Le BURKINA FASO rompt les relations diplomatiques avec la FRANCE - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]
Le capitaine Ibrahim Traoré Le Burkina Faso a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la France, en accusant les autorités françaises de mener un "activisme incessant" contre ses...
https://www.communcommune.com/2026/06/le-burkina-faso-rompt-les-relations-diplomatiques-avec-la-france.html
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
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Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
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