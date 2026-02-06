Les avatars du populisme de gauche en Europe
6 Février 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #L'Europe impérialiste et capitaliste, #Théorie immédiate
Le bilan " mitigé " du moment POPULISTE européen - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]
P our comprendre l'émergence récente de partis-mouvements dans l'espace politique européen, à l'instar de la France insoumise, du M5S ou encore de Podemos, le politiste Arthur Borriello invite ...
https://www.communcommune.com/2026/02/le-bilan-mitige-du-moment-populiste-europeen.html
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 7120 Impérialisme
- 4831 Ce que dit la presse
- 4412 Economie
- 3311 lutte contre l'impérialisme
- 3181 Répression
- 2895 Journal des luttes
- 2881 Front historique
- 2776 États-Unis
- 2413 Qu'est-ce que la "gauche"
- 2336 A gerber !
- 2273 Ukraine
- 2122 l'Europe impérialiste et capitaliste
- 2108 classe ouvrière
- 2077 Cuba
- 2022 Russie
- 1889 Positions
- 1854 Syndicalisme en débat
- 1775 Initatives et rendez-vous
- 1761 Théorie immédiate
- 1672 Chine
- 1578 L'Internationale
- 1335 Élections
- 1248 Réseaux communistes
- 1174 Venezuela
- 1101 loi travail
- 1079 L'Europe impérialiste et capitaliste
- 1027 Amérique latine
- 938 Asie
- 886 Afrique
- 876 Europe de l'Est
- 858 élection 17
- 842 la bonne nouvelle du jour
- 671 Publications
- 613 Royaume-Uni
- 593 Art et culture révolutionnaires
- 575 Congrès du PCF depuis 2008
- 567 Syrie
- 557 Asie occidentale
- 530 Articles les plus lus archivés chaque semaine
- 490 GQ
- 470 Corée
- 444 Colombie
- 433 Euroboycott
- 378 Grèce
- 354 Communistes en Italie
- 350 Luttes 2008-2011
- 349 Brésil
- 330 La bonne nouvelle du jour
- 307 Bolivie
- 293 Mille raisons de regretter l'URSS
Archives
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007