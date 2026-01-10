La science crée-t-elle de la valeur ?
Plutôt que la question abstraite et quelque peu rhétorique de la valeur en général de la science on se posera une question inverse.
1 - La science crée-t-elle de la valeur (selon la théorie marxiste) ?
Dans la mesure où la science est le résultat d’un travail ce devrait aller de soi. Mais c’est un travail de recherche qui dépend en partie du hasard et de la chance qu’on peut imaginer comme celui des chasseurs cueilleurs de la préhistoire ou des marges de la civilisation, ce qui servait d’ailleurs de paradigme à Adam Smith pour expliquer la loi de la valeur ; et non un travail salarié rémunéré à la journée ou à l’heure par un capitaliste.
Chercher dans un laboratoire serait l’équivalent de chasser des castors ou des cerfs pour les échanger à proportion du temps nécessaire pour produire ou plus exactement trouver chaque unité. Sauf que le laboratoire fait partie du capital fixe, et non de la nature, et qu’il est difficile de mesurer le temps complet de travail investi dans la recherche scientifique, parce que la science fondamentale ne produit pas des connaissances marchandisables directement, et dans la mesure où chaque découverte scientifique est singulière.
Par ailleurs les innovations scientifiques par les lois de propriété industrielle sont comptabilisées dans le capital.
Mais le capitalisme moderne et monopoliste a intégré dans ses calculs au cours du XXème siècle – notamment sous l’influence de l’œuvre de l’historien de l’économie Schumpeter - le développement constant et quantitativement programmé de l'innovation technologique. Dans ces conditions la plus-value « extra » en principe exceptionnelle obtenue aux dépens des concurrents par leur introduction, qui permet d’écouler les marchandises avec profit au dessous de leur valeur avec un grand avantage concurrentiel, si elle est « extra », n’a rien d’extraordinaire, c’est une donnée constante qui est maintenue et renouvelée par les salariés de la recherche-développement des grands monopoles, et la stimulation de la demande pour les nouveaux produits créée par le marketing et la publicité. On ne peut pas en faire abstraction comme le fait Marx pour le besoin de sa démonstration de la loi de la valeur. Le chercheur scientifique devient donc un exploité rémunéré au temps de travail, menacé d’ailleurs à son tour par le travail mort, l’IA, comme les travailleurs manuels l'ont été deux siècles avant lui par les machines à filer et à tisser. Aujourd’hui ce sont les programmeurs informatiques qui sont à la peine.
L’idée que la science en tant que telle crée de la valeur est à associer à celle que les robots pourront un jour remplacer le travail. Comme on le montre ici les robots vont_ils supprimer le travail ? ce n’est pas demain la veille.
Mais cette idée revient toujours, et c’est une conséquence de la théorie bourgeoise de la pluralité des facteurs de la création des richesses – travail, terre, et capital. La science de ce point de vue serait comme la terre une sorte de don gratuit du créateur. Cette théorie est un rempart idéologique du capitalisme et elle a été développée pour cela.
Donc en toute cohérence il faudrait affirmer malgré les apparences de l’actualité immédiate que la science en tant que telle, distinguée du temps de travail qu’elle incorpore, ne crée pas de valeur … ne fait que la restituer, comme les services marchands. Mais il y a un salariat exploité dans ce domaine comme dans les services, et pas seulement dans l’’industrie, et comme lui en route vers la précarisation. Et tout comme le salaire du travail qualifié peut monter quand la force de travail se trouve manquer, chercheurs et ingénieurs aussi, ce qui leur donne des moments de prospérité.
Quoiqu’il en soi la politique économique des pays socialistes met la science au premier plan de manière à s’en servir pour planifier le développement – et pour diminuer la charge de travail individuelle. Les progrès technologiques directement liés maintenant aux progrès de la science fondamentale sont mobilisés pour gagner la course contre l’empire mondial capitaliste occidental déclinant. Non sans un gros détour par l’accumulation d’une grande force militaire, improductive par définition.
GQ, 25 novembre 2025
