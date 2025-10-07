Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Le génocide des communistes indonésiens

7 Octobre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Asie, #L'Internationale, #A gerber !, #Répression, #Impérialisme

LE GÉN0CIDE OUBLIÉ DES COMMUNISTES INDONÉSIENS. La CIA et le coup d'État de 1965 (par Histopel) - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

LE GÉN0CIDE OUBLIÉ DES COMMUNISTES INDONÉSIENS. La CIA et le coup d'État de 1965 (par Histopel) - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

Documentaire réalisé par la chaîne Histopel (Indonésie) à partir d'images d'archives. La voix off en français a été réalisée par le Café marxiste. Il y a exactement 60 ans, à partir du ...

https://www.communcommune.com/2025/10/le-gen0cide-oublie-des-communistes-indonesiens.la-cia-et-le-coup-d-etat-de-1965-par-histopel.html

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Népal : révolte populaire et-ou révolution de couleur ?
Népal : révolte populaire et-ou révolution de couleur ?
La vérité sur le Onze Septembre?
La vérité sur le Onze Septembre?
Onze Septembre, et autres démons : le terrorisme fut un mode de gouvernance des sociétés occidentales
Onze Septembre, et autres démons : le terrorisme fut un mode de gouvernance des sociétés occidentales
Le capital, moteur de l'effondrement de l'humanité
Le capital, moteur de l'effondrement de l'humanité
Les massacres du 7 octobre et leurs conséquences
1993 : le coup d'État anticommuniste de Boris Eltsine
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2025 - Hébergé par Overblog

GoTop