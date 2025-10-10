Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Réveil Communiste

La blague involontaire du jour (10 octobre 2025)

10 Octobre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #La blague involontaire du jour, #Impérialisme, #L'Europe impérialiste et capitaliste, #Venezuela, #Amérique latine

Pas de prix Nobel de la paix pour Donald Trump, la Vénézuélienne María Corina Machado récompensée

Clou de la saison Nobel, le prix de la paix a été attribué à Oslo, au lendemain de l'annonce d'un accord de cessez-le-feu sur Gaza entre Israël et le Hamas, mais conclu trop tard pour que Dona...

https://www.lefigaro.fr/international/la-venezuelienne-maria-corina-machado-recoit-le-prix-nobel-de-la-paix-20251010

Article pour info si on peut dire

Les bouffons scandinaves du prix Nobel de la paix ont réussit à se déshonorer encore plus que s'ils l'avaient remis à Trump en main sales. La Machado en question est le cheval de Troie de l'impérialisme américain au Venezuela et appelle ouvertement à l'invasion de son propre pays - qui est précisement d'actualité. Prix Nobel de la guerre, oui !

GQ 10 octobre 2025.

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

