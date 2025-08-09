Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Réveil Communiste

Syrie : avec les Alaouites à Lattaquié

9 Août 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Syrie, #Impérialisme, #A gerber !, #Ce que dit la presse

Syrie : avec les Alaouites de Lattaquié.

Reportage (+ photos) sur la côte syrienne avec la communauté alaouite, cible des islamistes au pouvoir. Tous les matins, elle dépose le thym et l'huile d'olive sur la table. Quelques fines galettes

https://www.legrandsoir.info/syrie-avec-les-alaouites-de-lattaquie.html

