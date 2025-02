L'Empire contre-attaque : l'effondrement de la Syrie reste un événement d'une gravité exceptionnelle

L'effondrement éclair de la Syrie en décembre 2024 et sa prise de contrôle par les djihadistes est un fait d’une gravité exceptionnelle

Un pays de plus est passé aux mains d’un islamisme radical aux caractéristiques fascistes, favorisé par l'Occident pour déstabiliser ses adversaires, radicalement réactionnaire et terroriste, qui va écraser les minorités religieuses et ethniques, les femmes, et les homosexuels, et qui a placé des terroristes patentés aux postes de responsabilité. Ils menacent déjà de propager leurs actions en Chine.

Il rend de la crédibilité aux stratégies de harcèlement et de sanctions économiques déployées en Occident contre le reste du monde. Ses stratèges peuvent se mette à rêver à nouveau de voir des pays entiers succomber à des campagnes médiatiques dosées de terrorisme, comme des châteaux de cartes, et même la Russie et la Chine, sans que ces provocations ouvertes aboutissent à la guerre nucléaire.

Il signifie que des attaques médiatico-terroristes sont en préparation contre d’autres pays, ou vont recommencer, en Amérique latine, en Afrique, dans la sphère ex-soviétique, etc.

Il isole les Palestiniens encore plus et représente une formidable victoire stratégique pour Israël et pour le courant sioniste dans les pays occidentaux. La gauche "droit-de l'hommiste" qui a participé à la curée contre la Syrie depuis 2011 les a poignardés dans le dos.

En faisant presque disparaître de la carte du monde arabe le nationalisme laïc, il le livre à la désintégration, à l'obscurantisme, à la guerre civile communautariste et à la recolonisation. Le seul gouvernement de cette mouvance politique encore en place est celui de l'Algérie, qui subit une offensive hybride de la part des nostalgiques du colonialisme au pouvoir en France.

Il affaiblit la crédibilité militaire de la Russie, ce qui risque à terme, malgré les gesticulations de Trump, de prolonger la guerre ou même de renverser le rapport de force en Ukraine.

La Syrie et l’Ukraine : on reconnaît le style de Poutine à ce que les guerres où il se voit engagé à reculons par sa volonté de défendre la souveraineté nationale de son pays ne finissent jamais : il semble incapable de mener à leur terme les opérations militaires qu’il a ordonné, et toujours courir après une chimérique réconciliation diplomatique avec l’Occident qui a résolu sa perte et le démembrement de la Russie, et il ne comprend toujours pas pourquoi le capitalisme international a décidé de refuser de laisser une place à la Russie. Il est tout prêt de céder aux sirènes de Trump, sans réaliser que les Trump passent et que l'Empire reste.

Il signifie aussi que des armées ou des essaims de terroristes fanatisés, dotés d’entrainement moderne et d’armes nouvelles, et de l'appui du renseignement occidental, deviennent au delà de leur pouvoir de nuisance bien connu, des forces militaires redoutables capables de renverser des pays entiers, malgré leurs effectifs réduits ; et les nations européennes auraient tort de s'imaginer qu'elles ne sont pas dans le collimateur.

C’est la première fois qu’une organisation terroriste internationale entièrement mercenaire, et sans base populaire réussit à s’emparer d’un État important, après une campagne de longue durée de harcèlement médiatique, économique et diplomatique; la déterritorialisation, et donc la recolonisation globale du monde vient de faire un pas de géant.

Cet évènement coïncide avec la mise au pas des réseaux sociaux : Telegram, Tik Tok, et dans un sens X qui ne se porte pas beaucoup mieux d’être passé sous le contrôle d'Elon Musk.

Plusieurs pays des soi-disant BRICS sont l’objet d’actions d'infiltration et de déstabilisation hybrides : après l'Argentine, Afrique du Sud, Brésil, Bolivie, Venezuela, Cuba; et le double-jeu de la Turquie illustrent les limites de cette forme d’organisation. L'internationale des conservateurs et des sociaux-démocrates de la périphérie ne fera pas le poids, avec ses "valeurs traditionnelles" et ses investissements "gagnant-gagnant" contre les rhizomes protéiformes du fascisme post-moderne.

La Syrie est tombée parce que les pays alliés qui auraient dû dans leur propre intérêt l’aider à gagner la paix, et à s’armer et à contrecarrer l’effet économiques des sanctions ne l’ont pas fait.

Une contre-attaque stratégique des forces objectivement anti-impérialistes aboutissant à une victoire claire doit avoir lieu maintenant quelque part dans le monde pour laver cet échec et tenir en respect l'Occident, sinon il ira aveuglément jusqu'à la guerre nucléaire, pour conserver sa mainmise sur monde.

GQ 8 décembre 2024, mis à jour le 27 février 202