La blague involontaire du jour (6 août 2025)

Les forces spéciales russes capturent trois « soldats » britanniques

Larry C Johnson

Colonel Edward Blake et lieutenant-colonel Richard Carroll

Si cela s'avère vrai, cela ajoute un nouveau rebondissement à la guerre en Ukraine. J'ai entendu cette affirmation pour la première fois il y a quelques jours sur la chaîne BORZZIKMAN... Les Russes auraient capturé trois Britanniques dans une petite ville à l'ouest d'Odessa. J'hésitais à le rapporter sans confirmation supplémentaire.

Puis j'ai trouvé une autre source... le Eurasia Daily, qui a rapporté que le lieutenant-colonel Richard Carroll et le colonel Edward Blake, tous deux officiers en service actif de l'armée britannique, ainsi qu'un agent non identifié du MI-6 (services secrets britanniques) ont été capturés lors d'un raid audacieux mené par les forces spéciales russes dans la ville d'Ohakiv. Cette ville est indiquée sur la carte zoomable ci-dessous :

Une source des services de renseignement français a apporté une confirmation supplémentaire :

Mon collègue de longue date dans les services de renseignement, que je connais depuis que je travaillais au sein de la Joint Terrorism Task Force (JTTF) du FBI et en qui j'ai entièrement confiance, m'a dit que les forces spéciales russes avaient débarqué de plusieurs navires et infiltré le centre de commandement des forces armées ukrainiennes. Ils ont capturé des soldats britanniques qui coordonnaient l'utilisation de missiles et de drones britanniques contre les troupes russes et des cibles civiles.

Bien que je ne puisse exclure la possibilité qu'il s'agisse d'informations circulaires, je pense que ces informations sont crédibles.

Steve Witkoff, le partenaire de golf de Trump, devait se rendre à Moscou samedi pour des discussions, mais le voyage a été reporté sans explication. Selon certaines informations, Witkoff aurait pour mission d'obtenir la libération des trois agents britanniques. Si j'étais Poutine, je répondrais à Witkoff quelque chose comme ceci :

Poutine : M. Witkoff, si les cartels de la drogue mexicains lançaient des drones sur le Texas et tuaient des civils à San Antonio et Austin, les États-Unis prendraient-ils des mesures pour éliminer cette menace ?

Witkoff : Oui, Monsieur le Président, nous ne laisserions pas ces attaques sans réponse.

Poutine : Et quelle serait la réaction de M. Trump si, après avoir ordonné à la Delta Force de mener un raid contre le quartier général du cartel de la drogue, vos soldats capturaient deux officiers militaires chinois et un agent des services secrets chinois en possession de documents détaillés décrivant des plans d'attaques futures aux États-Unis ?

Witkoff : Eh bien... euh... je suis presque certain que le président Trump voudrait faire d'eux un exemple afin d'envoyer un message fort aux Chinois pour qu'ils cessent toutes les actions qui menacent la vie des citoyens américains.

Poutine : Exactement. Vous comprenez maintenant notre position concernant ces terroristes britanniques. Ils n'opéraient pas sous la protection de la Convention de Genève, ce sont des instigateurs terroristes et ils seront punis conformément à la loi russe. Il existe toutefois une issue à ce dilemme, tant pour la Grande-Bretagne que pour l'OTAN : mettez immédiatement fin à votre soutien financier et militaire à l'Ukraine ; reconnaissez la souveraineté de la Russie sur les républiques de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson ; retirez vos missiles de Pologne et de Roumanie, qui constituent une menace potentielle pour l'existence de mon pays ; mettez fin aux sanctions économiques que l'Occident a injustement imposées à la Russie ; restituer nos biens volés, y compris les propriétés aux États-Unis que le président Obama a saisies à tort ; et accepter de s'asseoir à la table des négociations, en utilisant le projet de traité que j'ai présenté au président Biden en décembre 2021.

Witkoff : (Déglutissant et bégayant) Monsieur le Président... Je... euh... Je ne suis pas habilité à faire aucune de ces concessions. Je dois consulter le président Trump.

Poutine : Bien. Assurez-vous qu'il comprenne notre position et merci de votre attention. Bon retour chez vous.

On peut toujours rêver, n'est-ce pas ? Je suis enclin à croire que l'information concernant la capture des trois espions terroristes britanniques est authentique, car ni le Royaume-Uni ni Trump n'ont proféré de menaces belliqueuses à l'encontre de la Russie ces derniers jours. La Russie détient des atouts très précieux.

Sans rapport avec l'Ukraine et la Russie, mais tout aussi importante, cette nouvelle en provenance d'Israël, rapportée par des dizaines de médias... Plus de 500 anciens officiers de l'armée et des services de renseignement israéliens, 550 pour être précis, ont adressé une lettre ouverte au président américain Donald Trump le 2 août 2025, l'exhortant à faire pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour qu'il mette fin à la guerre à Gaza. Cette lettre a été organisée par Commanders for Israel's Security (CIS), un groupe d'anciens hauts responsables de la défense et des affaires étrangères, parmi lesquels figurent des personnalités telles que l'ancien chef du Mossad Tamir Pardo, l'ancien chef du Shin Bet Ami Ayalon, l'ancien chef adjoint de l'armée israélienne Matan Vilnai et l'ancien Premier ministre Ehud Barak. Ils ont fait valoir que le Hamas ne représente plus une menace stratégique pour Israël, que les objectifs militaires (démantèlement des formations militaires et de la gouvernance du Hamas) ont été atteints et que le seul moyen d'obtenir la libération des otages est désormais un accord diplomatique. La lettre soulignait la crédibilité de Trump auprès des Israéliens comme levier pour pousser à un cessez-le-feu, mettre fin aux souffrances et négocier le retour d'une vingtaine d'otages toujours détenus par le Hamas, tout en avertissant que la poursuite de la guerre risquait de compromettre la sécurité et l'identité d'Israël. Cet appel a été lancé alors que les négociations de cessez-le-feu étaient au point mort et que Netanyahu envisageait d'étendre les opérations militaires, ce à quoi les signataires s'opposaient.

Netanyahu n'a pas tardé à réagir. Selon le Jerusalem Post :

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a pris la décision d'occuper totalement la bande de Gaza, y compris les zones où sont détenus les otages, a déclaré lundi une source du cabinet du Premier ministre au Jerusalem Post.

Le cabinet du Premier ministre a transmis le message au chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir : « Si cela ne vous convient pas, vous devez démissionner.

Je suis sûr que l'intransigeance de Bibi va encore attiser les tensions politiques en Israël. Rien n'indique pour l'instant que Bibi et ses voyous sionistes soient prêts à renoncer à leur projet de génocide.

J'ai discuté de ces questions aujourd'hui avec Nima et le juge Napolitano :

5 août 2025