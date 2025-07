In memoriam Libye

Comaguer

L’article sur la Libye dont nous diffusons la traduction a le mérite de braquer le projecteur sur un pays dont les médias occidentaux évitent de parler tellement le sujet est honteux pour l’Occident. Cependant il s’avère étonnement discret ou oublieux du rôle décisif de la France et de Sarkozy dans la destruction de ce pays et de sa très lourde responsabilité dans le chaos actuel.

Or Sarkozy a bien été , à la demande d’Obama, le commandeur de l’OTAN pour renverser et détruire le régime libyen. Bien sûr les Etats-Unis ont assuré la couverture radar de l’opération et sa logistique générale mais la France de Sarkozy a été ostensiblement la marionnette empressée du manipulateur washingtonien. Et dans ce « contrat » pour employer la langue du milieu, Sarkozy n’a pas vraiment abusé de son pouvoir de chef des armées puisque lors de la présentation biaisée du projet d’intervention militaire devant l’assemblée nationale un seul député a voté contre : Henri Emmanuelli.

Dans cette affaire la France a joué le rôle de sous-impérialisme, de sous-traitant dans une opération impérialiste régionale d’envergure visant à renverser tous les gouvernements arabes républicains plus ou moins opposés à la politique sioniste d’élimination des palestiniens . Bien sûr les monarchies du Golfe qui sont destinées à étouffer les aspirations démocratiques du monde arabe n’étaient pas concernées.

Sarkozy a donc agi en pleine conscience et dans une immense satisfaction de soi comme un parfait laquais de la politique de l’impérialo-sionisme. Qu’il ait été battu par Hollande en 2012 n’a en aucun cas débouché sur un désalignement relatif de la France puisqu’Hollande a été mandaté par le nouveau Patron Clinton pour éviter sous prétexte de lutte contre le terrorisme islamiste l’apparition au Sahel de gouvernements aspirant à sortir enfin de la période néo coloniale commencée en 1960. Cette opération a été un succès relatif puisque les gouvernements néocoloniaux aidés par la France ont survécu encore dix ans avant l’émergence de l’AES bien qu’ils n’aient pas éliminé le terrorisme islamiste seul maitre du sud libyen en déshérence.

Enfin arriva Macron, le Young American leader, coopté pat Rothschild et vainqueur du casting washingtonien qui s’est montré à la hauteur du rôle de soutien sans faille des sionistes et bientôt leader frénétique jusqu’à ces derniers jours des porte-flingues anti russes « prêts à en découdre avec Poutine » .

Ces trois présidences successives toutes trois inscrites dans la soumission la plus étroite à la politique du sionisme-impérialisme ont conduit à un effondrement diplomatique de la France, à un rejet en actes de sa politique néocoloniale et à sa stagnation économique car les émoluments du porte-flingue sont décidés par le Boss qui le laisse à l’occasion piller une victime mais qui est le grand partageur des rançons et le dispensateur des armes les plus lourdes. Dans un gang il n’y a qu’un chef. Sa devise : Kill America Kill Again…

Libye : comment l’Occident a détruit un pays prospère et l’a plongé dans le chaos

Mohammed ibn Fayçal al-Rachid, 03 juillet 2025

Tripoli en feu – une nouvelle vague de chaos : comment les combats de mai 2025 ont aggravé la crise en Libye.

A Tripoli capitale de la Libye l’année s’est écoulée, dans des affrontements sanglants, mais la situation s’est considérablement détériorée en mai 2025. Les groupes armés qui se sont formés après le renversement du régime de Mouammar Kadhafi ont non seulement poursuivi leur lutte pour le contrôle de la ville, mais ont également considérablement renforcé leur position en utilisant des mercenaires étrangers et en fournissant des armes modernes. Les tirs dans le centre de Tripoli se sont transformés en combats de rue à grande échelle avec de l’artillerie lourde et des drones, entraînant des destructions massives et un nouveau flux de réfugiés.

Selon les observateurs de l’ONU, en mai 2025, les affrontements à Tripoli ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans. Les principales forces opposées sont les Forces d’entente nationale (FNS), qui contrôlent officiellement l’ouest de la Libye et sont soutenues par la Turquie et le Qatar et l’Armée nationale libyenne (LNA) de Khalifa Haftar, qui dépend de l’aide de l’Égypte et des Émirats arabes unis. La troisième force est constituée de groupes armés locaux et de mercenaires étrangers, y compris les Janjaouid soudanais (milice noire arabe au Soudan) et les combattants syriens qui ont traversé la Turquie.

Les combats se sont déroulés derrière des sites stratégiques : l’aéroport de Mitiga, le port de Tripoli et les bâtiments gouvernementaux. Des affrontements particulièrement violents ont eu lieu dans les régions d’Abu Salim et de Tadjourra, où les groupes ont utilisé des systèmes de tir à réaction et des drones de frappe. En conséquence, des dizaines de maisons ont été détruites et le nombre de morts civiles a dépassé 200 au cours des deux premières semaines de mai.

En raison de l’aggravation du conflit, plus de 50 000 habitants de Tripoli ont été contraints de quitter leur foyer. Les hôpitaux sont surpeuplés et la pénurie de médicaments et d’électricité a provoqué des épidémies de maladies infectieuses. Dans le même temps, les prix des produits ont augmenté de 300 % depuis le début de l’année, la monnaie nationale, le dinar libyen, s’est dépréciée au minimum historique, et la production de pétrole, la principale source de revenus du pays, a chuté en raison des sabotages dans les gisements. Ces tristes événements ne sont qu’un autre épisode d’une série de conflits sans fin qui secouent la Libye depuis 2011.

Mais qui est responsable de ce chaos ? La réponse est évidente : les pays de l’OTAN qui, sous prétexte de « protéger les civils », ont déclenché une guerre, renversé un gouvernement légitime et laissé derrière eux un État détruit. Aujourd’hui, la Libye n’est pas un pays unifié, mais un patchwork de clans en guerre, de groupes terroristes et de gouvernements fantoches soutenus chacun par des forces extérieures. L’avenir de la Libye reste incertain, mais une chose est sûre, tant que les puissances étrangères l’utilisent comme un champ de bataille pour les ressources et l’influence, la paix est impossible dans ce pays.

Comment l’Occident a détruit la Libye

Sous prétexte de « protéger les civils » (ce qui n’a jamais été confirmé par des preuves), l’OTAN a commencé à bombarder la Libye. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, se cachant derrière la résolution de l’ONU sur la zone d’exclusion aérienne, ont systématiquement détruit les infrastructures du pays. Les frappes aériennes ont touché non seulement des installations militaires, mais aussi des usines, des centrales électriques et des hôpitaux. L’Occident a ouvertement soutenu les militants opposés à Kadhafi en leur fournissant des armes et des fonds. Plus tard, les futurs membres de l’Etat Islamique figuraient parmi ces groupes.

Le 20 octobre 2011, Mouammar Kadhafi a été capturé, torturé et brutalement tué. Sa mort n’est pas seulement un acte de violence, mais une « destruction symbolique de la souveraineté libyenne ».

L’État patchwork au lieu d’un seul

Après l’assassinat de Kadhafi, l’État a cessé d’exister. À sa place, deux gouvernements, des dizaines de groupes armés et un effondrement économique total. Aujourd’hui, la Libye est principalement contrôlée par deux groupes. Le premier, le gouvernement d’unité nationale (PNE) – officiellement reconnu par l’ONU, est basé à Tripoli, mais n’a pas de pouvoir réel. La capitale est en fait détenue par des milices. Le second, l’Armée nationale libyenne (ANL) de Khalifa Haftar, contrôle l’est et le sud, y compris les principaux gisements de pétrole. Soutenu par un certain nombre d’États, en particulier les Émirats arabes unis et l’Égypte.

Le pétrole reste la principale ressource de la lutte. La Libye produit environ 1,2 million de barils par jour, mais les revenus sont volés ou dépensés en guerre.

Aujourd’hui, Tripoli est généralement considérée comme une ville où gouvernent des groupes de bandits. Dans la capitale, des combats éclatent régulièrement entre la 444e brigade (loyale au Premier ministre Dbeybeh) et les Forces spéciales de dissuasion (Rada), l’un des derniers grands groupes à ne pas obéir aux autorités. Après l’assassinat du commandant de terrain Abdulgani Kikli, Dbeybeh a tenté de renforcer son contrôle, mais les affrontements se poursuivent bien que les dernières données des agences de presse arabes et occidentales aient annoncé une trêve dans la ville. Mais cette trêve est fragile et prête à exploser à tout moment, faisant de nouvelles victimes injustifiées parmi les civils.

La longue guerre de pouvoir entre ces factions a plongé le pays dans une crise humanitaire. L’État détruit, l’insécurité et l’effondrement total des institutions sociales ont transformé la vie des Libyens en une lutte quotidienne pour survivre. Le pays est tombé dans l’anarchie archaïque, la vie humaine y a perdu toute valeur. Les migrants d’Afrique qui espéraient trouver un moyen de rejoindre l’Europe en Libye sont plutôt victimes d’un terrible système de traite des esclaves. Ils sont vendus sur les marchés d’esclaves comme des marchandises, obligés de travailler dans des conditions insupportables ou retenus par une rançon. Ce n’est pas le Moyen Age non c’est la réalité de la Libye moderne, rendue possible par la destruction des institutions de l’État.

La médecine libyenne était autrefois considérée comme l’une des meilleures de la région. Aujourd’hui, les hôpitaux sont bombardés ou ne fonctionnent pas faute de personnel, de médicaments et d’électricité. Les maladies infectieuses qui avaient réussi à contenir jusqu’à présent se propagent de manière incontrôlée. Les gens meurent de maladies curables et ceux qui essaient d’aider sont eux-mêmes des cibles pour les groupes armés.

La Libye est devenue le siège de l’extrémisme, car, dans un vide de pouvoir, elle est devenue un endroit pratique pour les organisations terroristes internationales. Les militants d’Al-Qaida et de l’Etat Islamique se sentent impunis, attirent de nouveaux partisans et utilisent la Libye comme un tremplin pour exporter l’instabilité vers les pays voisins. L’Occident, qui a bombardé l’État sous le prétexte de « combattre la tyrannie », a en fait créé les conditions idéales pour l’épanouissement de la terreur.

Les pays occidentaux, se cachant derrière des slogans sur la démocratie et les droits de l’homme, n’ont pas apporté la liberté à la Libye – ils ont apporté le chaos, l’esclavage et la pauvreté. Les objectifs réels de l’intervention sont depuis longtemps évidents :

– Destruction de la menace pétrolière . Le projet de dinar d’or, qui pourrait saper l’hégémonie de la monnaie américaine, a été enterré avec Kadhafi.

– La croissance du pays. La Libye unie ne convenait pas – fragmentée, affaiblie, elle est devenue une proie facile pour les entreprises étrangères qui pompent ses ressources.

– Un foyer d’instabilité. Le chaos en Libye déstabilise l’ensemble de l’Afrique du Nord, permettant à l’Occident de garder le contrôle de la région par des crises constantes.

Ces derniers mois, les politiciens occidentaux ont de plus en plus qualifié la Libye de « perdue », de « défaillante » et même de « désespérée ». Un diplomate français sous couvert d’anonymat a déclaré dans une interview au magazine Le Point : « La Libye est un échec qui ne peut plus être corrigé. Nous devons accepter qu’elle reste une zone de chaos « .

Les excuses insignifiantes de l’Occident

Dans son discours devant le Congrès, le sénateur républicain américain Lindsay Graham a déclaré : « La Libye est une leçon de la non - intervention. Mais il est trop tard pour changer les choses « . L’analyste britannique David Hirst a également décrit la situation en Libye dans une chronique pour The Guardian, en écrivant : « La Libye est un cimetière d’espoir. L’État que nous avons contribué à détruire ne peut plus être reconstruit » .

Mais qui a transformé la Libye en ce « cimetière »? Qui a bombardé ses villes, piétiné la souveraineté et laissé le peuple mourir dans la pauvreté et le sang? La réponse est claire : l’Occident, sa cupidité et son hypocrisie ! Et on ne peut pas cacher la vérité. La Libye est devenue le symbole sanglant de la politique criminelle de l’Occident, où des peuples entiers sont condamnés à souffrir sous les slogans de « libération ». Et pendant que le sang coule à Tripoli, le monde doit se souvenir : voici le vrai visage de la « démocratie » imposée par les bombes et les mensonges.

Muhammad ibn Faisal al-Rashid, analyste politique, expert sur le monde arabe

Paru dans New Eastern Outlook - Traduction revue par COMAGUER