Gaza elle s'en fout. Les limites du populisme de gauche, ou comment Tatiana s'est grillée

En juillet 2025, de Gaza et d'Israël, Tatiana Ventôse s'en fout dit-elle : tout ça c'est pour ne pas parler des vrai problèmes des Français, des attentes aux urgences et des problèmes des patrons de PME, "les producteurs", qui font faillite. On dirait bien qu'elle est allée à la soupe, en même temps que ses nouveaux copains - faux souverainistes et vrais fachos. Au pied du mur on voit le maçon.

C'est l'occasion de republier une note critique de GQ sur la chaine YT Fil d'actu et Tatiana Ventôse à l'occasion d'une de leur vidéo, l'été 2022 (depuis TV s'est alignée sur le RN sans ambiguïté - comme dit le cardinal de Retz, on perd toujours à sortir de l’ambiguïté) :

Le Fil d'Actu qu'on pouvait en effet sans trop de risque de se tromper situer politiquement comme "populiste de gauche" (encore en 2022) tente une analyse de classe de la situation politique française en cet été post-électoral 2022, mais qui pèche gravement de notre point de vue par l'oubli du concept du prolétariat et par la distinction artificielle qui est faite entre travailleurs périphériques et travailleurs des banlieues, c'est à dire entre immigrés et autochtones, et par la surestimation des privilèges dont disposeraient les agents de l'État pour les protéger des effets de la mondialisation - ce sont eux après tout qui ont subi la plus forte paupérisation depuis trente ans.

En fait la distinction ethnique entre deux branches de la classe ouvrière n'est pas un élément de la réalité sociale concrète mais une construction artificielle de l'idéologie destinée à la diviser, et qui marche très bien puisque les uns votent à l'extrême-droite et les autres à l'extrême-gauche. La mondialisation et les migrations qu'elle provoque ne sont à remettre en question qu'autant qu'elles sont utilisées contre la classe ouvrière et non parce qu'elle remettraient en cause une identité culturelle qui est largement mythique. La culture populaire réelle du monde occidental est américanisée depuis un demi siècle, et elle est en voie de le devenir partout ailleurs.

Le Fil d'Actu met dans le même sac tous les groupes sociaux qui sont liés à la production matérielle pour les opposer aux méfaits de la finance. S'ils peuvent faire un bout de chemin ensemble, on voit déjà qu'il ne sera jamais très long, et l'âge d'or des Trente Glorieuses et d'un gaullisme largement idéalisé ne reviendra pas; en tout cas pas en France qui l'a déjà connu et qui en a fait l'inventaire.

Les capitalistes quelles que soient leur branche d'activité ou leur éloignement de la production des marchandises matérielles ou utiles sont parfaitement solidaires entre eux dans l'exploitation des travailleurs, et s'ils ont abandonné l'industrie, c'est parce qu'ils y ont intérêt, et ils y reviendront contraints et forcés par la défaite globale de l'impérialisme, autre concept clef qui manque complètement à l'analyse de TV. Sur les champs de bataille en Ukraine a déjà sonné le glas de la mondialisation, qu'elle soit heureuse ou maléfique.

Mais à chaque époque et dès que la possibilité s'ouvrira pour eux, contrairement à leurs utopies laborieuses et méritocratiques, le but des capitalistes individuels, en contradiction avec l'intérêt collectif de leur classe, restera toujours de vivre sans travailler, et d’intégrer la classe des rentiers en devenant "tondeurs de coupons" comme l'écrit Lénine en 1915 dans "L'impérialisme, stade suprême du capitalisme". Le capital financier n'est jamais que le capital industriel parvenu à maturité à l'époque impérialiste.

En conclusion, on peut considérer le populisme de gauche, grand admirateur d'Orwell - à contresens- comme une nouvelle branche du gauchisme, certes très différente de l'anarcho-trotskysme qui s'est vautré dans les surenchères sociétales de la petite bourgeoisie métropolitaine, mais qui contribue aussi à diviser la classe ouvrière tout en la noyant dans un "peuple" - opposé aux "élites" - dont les contours sont flous, et qui finit par n'être plus qu'une convention rhétorique, et le Cheval de Troie d'éléments réactionnaires extrémistes, et.anti-ouvriers.

Pour conclure, appeler à voter Le Pen pour battre Macron parce que les ouvriers votent pour elle et qu'il faut voter comme les ouvriers n'avait pas de sens, puisque cette candidate se fichait éperdument des ouvriers, et qu'il ne fallait pas l'aider à se placer dans le rôle d'une opposante "anti-système" qu'elle n'est pas du tout.

GQ, 21 juillet 2022, relu le 30 juillet 2024

Par ailleurs Tatiana Ventôse s'est grillée avec sa réaction irresponsable aux émeutes qui ont suivi la mort de Nahel Merzouk. Si on avait donné à la police le feu vert pour tirer dans le tas, comme elle semblait bien le préconiser, accroissant ainsi à l’extrême les clivages dans le prolétariat jusqu'à risquer la guerre civile, entre ceux des ghettos, et ceux des périphéries, le capitalisme financier, l'UE et l'OTAN s'en seraient encore mieux porté. Ceci dit indépendamment de toute considération morale.