Contre le romantisme politique et le tropisme minoritaire (Forum italien des communistes)

ENTRE ROMANTISME POLITIQUE ET MINORITARISME ,

ESSAYONS DE SUPPRIMER LES OBSTACLES QUI EMPÊCHENT LE CHANGEMENT

Il existe une Europe qui s'engage impunément sur la voie de la guerre après avoir soutenu l'Ukraine contre la Russie. il y a le gouvernement Meloni qui interprète fidèlement non seulement l'idéologie néofasciste, mais aussi les directives atlantistes de la domination américaine et adopte une politique répressive et néolibérale. Une question se pose donc spontanément : comment s'opposer à tout cela ? Où en sommes-nous dans notre capacité à réagir aux événements, nous, particulièrement en Italie? Ce sont là des questions que nous devons honnêtement nous poser pour éviter que nos adversaires politiques de différentes classes continuent à dormir sur leurs deux oreilles. Car, au-delà des discours, si l'on trouve un moyen concret de faire face à la situation, les choses pourraient changer. Sinon, ce sera le romantisme politique et l'avant-gardisme minoritaire qui prévaudront, répétant leurs rituels depuis des décennies sans même changer de scénario et rendant inefficaces les intentions d'un quelconque changement dans l'état actuel des choses . Nous devons donc nous demander, quelles seraient les conditions pour parvenir à un revirement. Nous indiquons ici les deux conditions qui nous semblent essentielles.

La première est d'ordre politique, c'est-à-dire trouver au sein du mouvement communiste un groupe dirigeant capable à la fois de maintenir une vision stratégique claire fondée sur une interprétation correcte de la situation internationale et nationale, et capable de saisir les éléments du réel susceptibles de modifier les rapports de force afin d'y fonder la stratégie et le développement même de l' notre organisation. Comme le montrent les faits, nous sommes au contraire encore prisonniers de schémas idéologiques et des comportements politiques qui ne correspondent plus à la situation réelle et rendent illusoire l'intention d'avoir un impact efficace. En disant cela, nous ne faisons pas référence à l'univers politique en général, mais précisément à ceux qui, en tant que communistes, devraient posséder les outils pour comprendre la réalité et déterminer un mode d'intervention adéquat. En restant donc sur l'approche communiste de notre raisonnement, il est nécessaire d'affronter une façon de penser schématique et abstraite, inapte à mettre en marche un véritable processus de changement. C'est contre ce type de culture que nous devons mener notre combat, en redonnant au mot communiste le sens véritable attaché à sa fonction. On ne peut pas se dire communiste sans être une partie intégrante d'un véritable processus politique qui met de côté le romantisme; le fait de se satisfaire du rôle d'analyste sans que cela soit lié aux vérifications nécessaires qui indiquent les temps et les modes d'action de de l'objectif visé. Ceci afin de clarifier que l'action des communistes dans la réalité ne consiste pas à s'inscrire dans une agitation qui tourne en rond d'un lieu à l'autre sans construire quoi que ce soit, mais à se joindre au mouvement réel qui peut décider des changements. Nous n'avons pas besoin de témoignages, mais d'action politique.

Cela étant dit, nous pouvons mieux comprendre le sens dans lequel nous entendons aborder le deuxième point, qui concerne les considérations sur ce qu'il faudrait faire dans la situation actuelle. Quelle est donc la tâche des communistes aujourd'hui, compte tenu des rapports de force, du caractère minoritaire de leur présence dans la société (précisons que minorité ne signifie pas minoritarisme et qui puisse néanmoins rendre leur action politique efficace ?

Il existe dans l'histoire du PCI deux exemples historiques très importants qui ont montré la voie à suivre. La politique de l'Aventin, qui a redonné une fonction réelle aux communistes après l'assassinat de Matteotti (1924), et la politique de Salerne (1944) qui, selon Togliatti après le débarquement en Italie, a évité au PCI de devenir une secte au profit de ses adversaires politiques, en particulier les démocrates-chrétiens. étant donné, les circonstances singulières dans lesquelles se trouvent les communistes aujourd'hui, il faut partir de ces exemples pour construire, face aux guerres en cours et à la droite au gouvernement, ce front uni qui rend possible l'alternative. Cette capacité à construire permettrait également aux communistes d'éviter d'apparaître comme des témoins de Jéhovah.

Pour le Bureau de correspondance du Forum italien des communistes: