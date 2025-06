Sur le 80ème anniversaire du Parti du Travail de Corée

ÉDITORIAL DU FORUM ITALIEN DES COMMUNISTES

80e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DU PARTI DU TRAVAIL DE CORÉE

Le 28 juin prochain, à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée (10 octobre 1945), une rencontre entre les différentes organisations communistes européennes aura lieu, rencontre à laquelle participeront, pour l'Italie, le PCI et le Forum italien des communistes .

En célébrant le 80e anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée, nous devons notamment rappeler l'importance que ce parti a eue dans les relations internationales et dans la promotion de la solidarité entre les organisations communistes.

Certains d'entre nous se souviennent, pour y avoir participé directement, d'événements importants tels que la rencontre à Pyongyang le 15 avril 1992. En pleine phase contre-révolutionnaire provoquée par le renversement de l'URSS et des pays socialistes d'Europe de l'Est, le Parti du Travail de Corée a convoqué une réunion internationale qui a donné lieu à la déclaration en défense du socialisme intitulée: « Défendons et faisons progresser le socialisme », signée par plus de 130 organisations communistes de différentes parties du monde.

Cette déclaration disait textuellement : « Le renversement du socialisme et la restauration du capitalisme dans certains pays constituent une perte énorme pour la cause socialiste, mais ces pays ne réfutent ni la supériorité du socialisme ni le caractère réa ctionnaire du capitalisme ».

Fort de cette détermination, le Parti du travail de Corée a notamment développé ses relations avec les partis et organisations communistes européens en organisant et en participant activement à de nombreuses rencontres, de Lisbonne à Copenhague et dans diverses autres villes d'Europe. Au cours de ces mêmes années, Paris a également accueilli le CILRECO, le Comité international pour la réunification de la Corée, dont un camarade du Forum occupait la vice-présidence.

La situation de ces années-là a été très importante pour le développement de la République populaire démocratique de Corée. Malgré de grandes difficultés découlant de la nouvelle situation internationale, le peuple et les dirigeants de la RPDC ont su mener avec succès une double bataille, tant pour la consolidation du socialisme que, surtout, pour le maintien et le développement d'une ligne de défense de l'indépendance nationale sur le plan militaire et avec les pays tels que la Russie et la Chine engager des alliances dans la lutte contre les visées impérialistes.

Dans ce contexte, les accords de défense mutuelle entre la Corée et la Russie revêtent actuellement une importance particulière, car ils empêchent l'impérialisme d'attaquer la RPDC sans en payer un prix très élevé.

La collaboration internationale renouvelée de la RPDC porte également ses fruits dans le développement du pays lequel s'est fixé pour objectif non seulement la défense militaire à tous les niveaux, mais aussi celui de devenir une réalité importante dans le domaine du développement économique et scientifique.

Cette rencontre avec les organisations communistes européennes, dans le 80e anniversaire du Parti du travail de Corée, peut donc être un moment important, non seulement pour célébrer une histoire, mais aussi pour planifier d'autres phases de collaboration plus importantes.

Les communistes européens - nous tenons à le souligner - sont actuellement confrontés à une situation très difficile due au fait que l'Union européenne est engagée dans une politique belliqueuse qui menace la Russie et le monde. Les communistes européens doivent donc montrer qu'ils sont capables de faire face aux nouveaux dangers et d'exclure leurs peuples de la guerre.

C'est pourquoi le renouveau de la solidarité avec les communistes coréens est un atout important dans la lutte commune contre l'impérialisme, pour la paix et l'indépendance nationale.

Pour le Bureau de correspondance du Forum italien des communistes