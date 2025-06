L' hystérie guerrière européenne va nous mener jusqu'où ?

On s’étonne quand même du fait que personne ne réagisse à la mesure de la menace d’une guerre ouverte des pays de l’UE avec la Russie. On devrait quand même se rendre compte que l’accoutumance ne diminue nullement les risques d’escalade, elle les augmente.

Provoquer la Russie à l’air d’être la chose la plus morale et même la plus intelligente à faire. On mobilise l'opinion pour soutenir un pays étranger au nom de soi-disant valeurs communes, mais on dirait bien que personne ne se pose la question de l’effet réel de cette proclamation de soutien en faveur de ces valeurs et de ce pays - qui est en voie de le détruire intégralement. Quant à l’intérêt national des pays européens concernés dans cette affaire, il a l’air d’être totalement oublié, il serait même indécent de l'évoquer. Les gens de bon sens qui préconisent la prudence élémentaire ont l’air tétanisé à l’idée d’être stigmatisés comme des « apaiseurs » de nouveaux dictateurs.

C’est maintenant le nouveau chancelier allemand qui joue avec le feu en autorisant le tir des missiles contre Moscou - pour semble-t-il rétropédaler devant les menaces précise de représailles directes sur le territoire allemand, et en positionnant des troupes en Lituanie. La leçon de 1945 a-t-elle été oubliée outre-Rhin?

L’Estonie quant à elle qui veut se faire plus grosse que le bœuf tente d’arraisonner les navires marchands russes dans les eaux internationales.

Les incidents crées en Baltique ou les ingérences en Roumanie – au point d’ouvertement et illégalement renverser le cours des élections dans ce pays, qui doit servir de base pour débarquer des troupes françaises à Odessa comme en 1919 - montrent que l’épreuve de force avec la Russie est toujours envisagée comme un objectif inéluctable, malgré les agissements erratiques et peu dignes de confiance de la nouvelle administration américaine.

On s’étonne aussi que la Russie laisse faire, qu'elle laisse le conflit pourrir et laisse croire à de plus en plus d’imbéciles que sa prudence est une faiblesse.

Que les gens réagissent avec indignation contre le génocide israélien à Gaza est normal, mais personne n’a l’air de comprendre que la seule solution pour sauver les Gazaouis est d’affaiblir le protecteur américain d’Israël en provoquant sa défaite et celle de ses supplétifs en Ukraine. Au contraire on prend comme modèle les sanctions contre la Russie en exigeant avec une naïveté ridicule – ou feinte - qu’elles soient appliquées contre Israël.

Peu importe d’ailleurs que l’Occident se soit mis servilement au service d’Israël ou qu’au contraire celui ci en soit l’instrument, le fait est que si les États-Unis sont déclassés par une défaire militaire en Ukraine, ils perdront la possibilité de le protéger militairement – et le régime sioniste s'effondrera.

Le projet de guerre contre la Russie se mêle à celui d’utiliser une crise qu’on a soi même provoqué pour réaliser un putsch européen, une sorte de saut qualitatif fédéral européen. Il est clair que l’Europe a peu de chance de parvenir à « déconstruire » la Russie comme elle en rêve. Mais elle peut se bricoler un nationalisme contre la Russie – et contre les musulmans pour faire bonne mesure, et elle n’hésitera pas à sacrifier les Roumains et les Polonais, les Baltes et les Finlandais, si nécessaire, comme elle le fait déjà avec les Ukrainiens pour bien moins que cela.

D’où la puissance conjoncturelle de la coalition politico-médiatique européenne et britannique qui nous pousse vers l’abîme.

GQ 1er juin 2025