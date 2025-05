L'actualité du Café Marxiste

Bonjour,

Le Café marxiste se structure en association d'éducation populaire !

Notre chaîne Youtube compte près de 28 000 abonnés grâce à un important travail bénévole. Nous voulons maintenant amplifier notre bataille pour l'hégémonie culturelle progressiste. Nous souhaitons développer nos contenus, diversifier nos formats, que ce soit sur Youtube mais aussi avec l'édition de brochures et l'organisation de lectures collectives, de débats et d'événements divers. Tout cela nécessite des moyens financiers importants (matériels, locaux, prestations diverses, etc.) et toute aide sera la bienvenue. Privilégiez les dons mensuels, même petits, pour nos aider à construire un budget sur le long terme. Dans un contexte de fascisation accélérée, de marche à la guerre impérialiste et d'exploitation capitaliste débridée, la riposte idéologique et culturelle doit être à la hauteur ! C'est une condition indispensable pour retrouver la voie de la paix et du progrès social. Menons fermement la lutte idéologique et politique pour abattre le capitalisme exploiteur et ses institutions mortifères (OTAN, FMI, UE, euro, etc.). Merci d'avance pour votre soutien !

Faire un don à l'association Café marxiste :