Il n'y a plus que l'armée russe qui peut sauver l'Ukraine

LES ETATS-UNIS veulent acheter l’UKRAINE

Un joli coup boursier ?

Le fameux accord annoncé le premier Mai par le ministre du commerce de Trump ne sera pas signé par Zelenski – impossible ! son mandat présidentiel est échu en Mai 2024 – mais par le Parlement de Kiev le 8 Mai.

Pour être plus précis le Parlement ne ratifiera que la partie non secrète qui va lui être communiquée et qui n’est au fond qu’un exposé des motifs de la partie secrète qui ne lui sera pas communiquée .

Mais cette partie doit être analysée ainsi :

Les fameux 350 milliards de dollars dépensés par les Etats-Unis pour alimenter la guerre et enrichir au passage la classe dirigeante la plus corrompue du monde et son leader le triste pitre Zelenski constituent désormais le capital déjà investi par Washington dans la nouvelle société en commandite USKRAINE Inc qui est fondée sur la papier . L’Ukraine apporte de son côté son territoire et les richesses de son sol et de son sous-sol. Les idiots européens qui espéraient quelques dépouilles n’auront rien .

L’Ukraine ou ce qu’il en restera à la fin de la guerre dispose dans la nouvelle compagnie de la nue-propriété et les Etats-Unis sont les seuls usufruitiers de ce nouveau bien . L’égalité des deux associés est uniquement formelle.

Cet accord réduit l’actuelle constitution ukrainienne à un document de gestion quotidienne d’une collectivité territoriale et l’Etat ukrainien à un état sans ressources budgétaires propres puisqu’il ne recevra que ce que décidera de lui verser son « partenaire » pour le pillage de ses ressources.

Les néonazis ukrainiens seront les Kapos de cet immense camp de travail d’où sortiront des produits très bon marchés commercialisés par les entreprises US spécialisées. Sous cette férule la sueur ukrainienne enrichira sans intermédiaire le grand capital étasunien « GREAT AGAIN » . Le plan ainsi dévoilé est un plan brutal de racket capitaliste .

Le 8 Mai le parlement de Kiev reconnaitra l’Ukraine comme colonie économique étasunienne et réduira ce pays au statut international du niveau de celui des Iles Marshall .

Mais tous ces futurs doivent en fait se décliner en autant de conditionnels.