Les havanes de La Havane

Le 25e Festival du Havane qui avait lieu dans la capitale cubaine depuis le 14 février s’est terminé le 28 par une soirée de Gala à laquelle participait notamment le Président Miguel Diaz Canel et de nombreuses personnalités nationales et internationales du monde politique, de l’industrie des cigares et du monde des affaires. Plus de 20.000 invités l’ont fréquenté, 3.000 entrepreneurs, spécialistes, distributeurs et producteurs de 110 pays., plus de 150 journalistes.

Ce rendez-vous célèbre la culture du tabac, il représente une plateforme pour le lancement de nouveaux produits, et renforce les liens entre les amateurs et les experts. Le tabac cubain est en effet réputé pour être le meilleur au monde et c’est un des premiers produits d’exportation. Derrière chaque Havane, il y a des mains expertes, une histoire, une tradition et un engagement inébranlable envers l’excellence. L’année 2024 a vu un chiffre des ventes record : 827 millions de dollars en augmentation de 16 % sur l’année précédente. Le marché européen représente 54 %, mais blocus sévissant, la vente est interdite aux États-Unis.

Évènement particulier : la vente aux enchères de 7 humidificateurs (caves à cigares) exclusifs. Chacune de ses unités est unique, créée avec le plus grand dévouement par les meilleurs artisans et conçue pour contenir les « vitoles » les plus emblématiques de « Habanos SA ». La pièce maîtresse a été adjugée à 4,6 millions d’euros, un nouveau record. De même que celui du Festival lui-même, qui a rapporté près de 18 millions d’euros. Cette somme a été reversée en totalité au système national de la santé publique.

Et celui-ci en a particulièrement besoin malgré ses qualités reconnues partout dans le monde. L’essentiel de ses difficultés est dû aux effets de la politique des États-Unis. Pas plus tard que le 25 du mois de février, le gouvernement Trump a annoncé des restrictions de visa à l’encontre des responsables des missions médicales cubaines à travers le monde. Une nouvelle mesure qui vise à fragiliser, à porter atteinte aux services fournis par nos amis cubains. L’article rédigé par Marie-Christine Delacroix, ce mercredi, vous apportera plus de détail sur cette décision des États-Unis.

Les campagnes de solidarité, qui se développent partout dans le monde et que nous initions ou relayons dans notre pays, sont plus que jamais indispensables. Nos actions se poursuivent, merci à vous qui y participez.

Bonne lecture de cette nouvelle Lettre, que vous pouvez faire connaître autour de vous.

Bien cordialement,

Roger Grévoul