Italie : combattre le "pacifisme" des bellicistes

LE COMBAT INDISPENSABLE CONTRE « PACIFISME » DE CEUX QUI COUVRENT LA GUERRE





Nous avons toujours affirmé que la lutte contre la guerre doit être menée avec un large éventail de forces pouvant influencer l'actualité.



Cependant, il faut distinguer les positions qui se présentent avec des discours et des symboles de paix, tout en couvrant ceux qui préparent la guerre par le réarmement.



C'est le cas de certaines participations au rassemblement pro-guerre convoqué à Rome pour le 15 mars, auquel se sont joints la CGIL, l'ANPI, et enfin l'AVS de Bonelli et Fratoianni.



Ces adhésions sont tout simplement scandaleuses et aucun bavardage pacifiste, aucune banderole ne peut dénaturer le sens du choix de se tenir sur la place avec les dits « démocrates » impérialistes, de Carlo Calenda à Paolo Mieli.



Heureusement, au sein de ces organisations, de nombreux militants ont réagi : un appel des syndicalistes de la CGIL, 2000 signatures de membres de l'ANPI et un large secteur d'AVS se sont exprimés.



A tous ceux-là, une invitation doit être lancée par ceux qui ont choisi depuis longtemps le bon camp celui d'être sur la place le 5 avril pour renforcer la bataille contre l'Europe de la guerre, contre ceux qui la couvrent en trompant les gens avec leur faux pacifisme.



Le Forum communiste italien





pour le bureau de correspondance du

Forum des communistes italiens

Ennio Gori