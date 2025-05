Rappels historiques : pourquoi il vaut mieux rester "stal", pour ce que ça vaut

Portrait du révolutionnaire populiste russe Nétchaïev, auteur redouté du "catéchisme révolutionnaire" de 1872.

Extrait d'un échange avec un inconnu sur les réseaux en 2016.

GQ (sur les "casseurs", une réaction): Mai 68 première "révolution colorée" ! autonomes idiots utiles du capitalisme ! la violence spectaculaire atteint son but : passer à la télé ...

Contradicteur (C) : Les stals (il y en a de moins en moins) ne changeront jamais ! Toujours favorables à l'ordre bourgeois.

GQ : les "stals" sont favorables comme on sait à un ordre social de transition qui s'appelle le socialisme et qui est la seule voie qui existe pour effectivement supprimer cet ordre bourgeois et avancer en direction du communisme. Et ce n'est pas en cassant des vitrines et en jouant à la révolution comme à une sorte de jeu de téléréalité que l'on attaque l'ordre bourgeois, au contraire on ne fait que l'alimenter.

C : L'histoire française nous démontre le contraire à savoir en tout temps l'entente cordiale avec la bourgeoisie. Tu pourras paraphraser autant que tu voudras sur l’avènement du socialisme, les faits historiques sont têtus.

GQ : La seule force qui a remis en cause concrètement l'ordre bourgeois entre 1917 et 1975 environ (depuis personne ne l'a fait) est le mouvement communiste lié à l'URSS et dit "staliniens" par ses adversaires capitalistes et par les gauchistes qu'ils manipulaient. Les voilà, les faits historiques. Pour preuve, l'ordre bourgeois n'a en fait jamais combattu personne d'autre que cette force là. Il a largement publicisé et financé tous les autres courants pseudo-révolutionnaires ou de "gauche" qui se sont présentés, exception faite des mouvements de libération anticolonialistes et anti-impérialistes.

C : Après ton catéchisme, tu reviens en France et tu nous analyses les trahisons 36 ou l'entente cordiale 45 ! je t'épargnerais 68.

GQ : En 36 le PCF a été la principale force d'animation et de soutien de la grève ouvrière, et il l'a payé cher dans la répression politique à partir de 1938. En 1945 il n'avait pas le rapport de force suffisant pour prendre le pouvoir, heureusement pour les trotskistes et anarchistes d'ailleurs. En 1968 il n'y avait aucune raison pour que le PCF aide les libéraux pro-américains à se débarrasser de De Gaulle ou qu'il conduise la classe ouvrière à une défaite en rase campagne contre l'armée.

Pour ce qui est de comparer mes arguments à un catéchisme, c'est un compliment que je crains de ne pas mériter, si on pense comme Gramsci que l’Église catholique fut l'organisation de masse la plus efficace de l'histoire, et qu'on peut prendre de la graine en étudiant ses méthodes.

C : J'adore lire l'interprétation tendancieuse, sauce stal, de l'histoire. Allez, je te quitte, bon courage et surtout bon recrutement.

GQ : La porte est ouverte, y compris aux gauchistes qui apprennent de leurs erreurs. Bonne soirée (16 juin 2016).

PS j'avoue que cette invitation n'en était pas une parce qu'il n'y a malheureusement plus de porte à ouvrir : le PCF n'est plus "stal" hélas, depuis longtemps !