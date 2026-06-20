La rebéllion populaire indigène en Bolivie
20 Juin 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Bolivie, #lutte contre l'impérialisme
Bolivie. La rébellion populaire indigène : la seule école de politisation
Pendant 47 jours, nous savions tous ce qui se passait en Bolivie : une crise économique, politique et sociale, exprimée par une rébellion populaire indigène, et que le gouvernement oligarchique...
https://www.legrandsoir.info/bolivie-la-rebellion-populaire-indigene-la-seule-ecole-de-politisation.html
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
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