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Réveil Communiste

Comment les communistes doivent-ils se positionner face au phénomène politique LFI ?

27 Juin 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Qu'est-ce que la "gauche"

En tant que COMMUNISTES, que faire face à LFI ? - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

En tant que COMMUNISTES, que faire face à LFI ? - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

O rphelins de leur parti, les communistes éparpillés oscillent aujourd'hui sur leur attitude face à l'objet " LFI ". On trouve schématiquement trois stratégies : l'entrisme pour tenter d'y pes...

https://www.communcommune.com/2026/06/en-tant-que-communistes-que-faire-face-a-lfi.html

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Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

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