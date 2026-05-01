Des comunistes italiens participent à une initiative du Mouvement 5* contre Meloni

LE FORUM ITALIEN DES COMMUNISTES INTERVIENT DANS LA CAMPAGNE DU MOUVEMENT 5 ETOILES POUR PRÉSENTER LA PLATEFORME CONSTITUTIONNELLE COMME ALTERNATIVE AU GOUVERNEMENT MELONI.

Les 16 et 17 mai auront lieu des consultations dans de nombreuses villes d’Italie, organisées par le Mouvement 5 Étoiles, pour savoir ce que les citoyens italiens attendent d'un gouvernement alternatif.

Le Forum a décidé de participer à ces rencontres afin d’exposer les points de vue de la plateforme constitutionnelle qui sont déjà en train de se répandre au sein de la gauche italienne.

(https://www.forumdeicomunisti.it/fin99_punti_alternativa.html)

Parmi les participants à ces rencontres, il est prévu de sélectionner un certain nombre de personnes qui seront déléguées pour une réunion nationale.

Sur NOVA – Parole à l’Italie

(https://www.movimento5stelle.eu/nova-parola-allitalia/

et https://www.movimento5stelle.eu/nova2026/)

où se trouvent les détails de la consultation.

Le camarade Ennio Gori, du Bureau de Correspondance du Forum, participera à la rencontre d’Arezzo qui se tiendra

à l’Hôtel Etrusco le 17 mai.

Cela ne sera pas évidemment la seule initiative que le Forum mènera. Nous travaillons déjà à la réunification de toutes les forces susceptibles de conduire à la formation d’un mouvement pour l’application de la Constitution, qui pourra peser sur un programme avancé, pour une alternative au gouvernement Meloni.

L’invitation, une fois encore, consiste à se connecter pour y participer.

LIENS DE RÉFÉRENCE :

- Plateforme constitutionnelle :

https://www.forumdeicomunisti.it/fin99_punti_alternativa.html

- Conte sur NOVA (YouTube) :

https://www.youtube.com/watch?v=1bQQnGwaHVM HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=1bQQnGwaHVM&t=7s"& HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=1bQQnGwaHVM&t=7s"t=7s

BATTRE MELONI ET CHANGER L’ITALIE

BON PREMIER MAI !!!