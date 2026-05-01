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Réveil Communiste

Des comunistes italiens participent à une initiative du Mouvement 5* contre Meloni

1 Mai 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Communistes en Italie, #Positions

Des comunistes italiens participent à une initiative du Mouvement 5* contre Meloni

 

LE FORUM ITALIEN DES COMMUNISTES INTERVIENT DANS LA CAMPAGNE  DU MOUVEMENT 5 ETOILES  POUR  PRÉSENTER LA PLATEFORME CONSTITUTIONNELLE COMME ALTERNATIVE AU GOUVERNEMENT MELONI. 

Les 16 et 17 mai auront lieu des consultations dans de nombreuses villes d’Italie, organisées par le Mouvement 5 Étoiles, pour savoir ce que les citoyens italiens attendent d'un gouvernement alternatif.

Le Forum a décidé de participer à ces rencontres afin d’exposer les points de vue de la plateforme constitutionnelle qui  sont déjà  en train de se répandre au sein de la gauche italienne.
(https://www.forumdeicomunisti.it/fin99_punti_alternativa.html)

Parmi les participants à ces rencontres, il est prévu de sélectionner un certain nombre de personnes qui seront déléguées pour une réunion nationale.

Sur NOVA – Parole à l’Italie
(https://www.movimento5stelle.eu/nova-parola-allitalia/

et https://www.movimento5stelle.eu/nova2026/)
où se trouvent les détails de la consultation.

Le camarade Ennio Gori, du Bureau de Correspondance du Forum, participera à la rencontre d’Arezzo qui se tiendra

                          à l’Hôtel Etrusco le 17 mai.

Cela ne sera pas évidemment la seule initiative que le Forum mènera. Nous travaillons déjà à la réunification de toutes les forces susceptibles de conduire à la formation d’un mouvement pour l’application de la Constitution, qui pourra peser sur un programme avancé, pour une alternative au gouvernement Meloni.

L’invitation, une fois encore, consiste à se connecter pour y participer.

LIENS DE RÉFÉRENCE :

- Plateforme constitutionnelle :
https://www.forumdeicomunisti.it/fin99_punti_alternativa.html

- Conte sur NOVA (YouTube) :
https://www.youtube.com/watch?v=1bQQnGwaHVM HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=1bQQnGwaHVM&t=7s"& HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=1bQQnGwaHVM&t=7s"t=7s

                 BATTRE MELONI ET CHANGER L’ITALIE
                             BON PREMIER MAI !!!

 

 

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G
gq
01/05/2026 10:41
Des fakes circulent sur Tik tok qui présentent Meloni comme une défenseure des Palestiniens.Ceux qui attendent quelque chose de bon de politiciens ouvertement fascistes en seront toujours pour leur frais.
Répondre

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

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