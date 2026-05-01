Cuba avance sur une route semée d'embûches
1 Mai 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Impérialisme, #A gerber !
Entre menaces et mauvais signes, la Révolution cubaine poursuit sa route
ENTRE MENACES ET MAUVAIS SIGNES, CUBA POURSUIT SA ROUTE La quinzaine dernière a été marquée à Cuba par une série de faits et d'évènements, tous plus symboliques et emblématiques les uns qu...
https://www.legrandsoir.info/entre-menaces-et-mauvais-signes-la-revolution-cubaine-poursuit-sa-route.html
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
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