Les incendiaires aux commandes du monde

Note de GQ : Écolo, où es-tu ? Tu dors ?

LES INCENDIAIRES

Manlio Dinucci

L’épisode du navire méthanier russe Arctic Metagaz -qui, frappé par un drone ukrainien, est à la dérive sans contrôle près de nos côtes avec un chargement de gaz naturel liquéfié dont le potentiel thermique équivaut à celui de 50 bombes d’Hiroshima- est emblématique de la situation dans laquelle se trouve l’Italie entre deux guerres -une en Europe et l’autre au Moyen-Orient- provoquées toutes les deux par les mêmes politiques de puissance opérées par les États-Unis et par leurs alliés.

Le WWF communique qu’il surveille avec la plus grande attention le navire méthanier russe Arctic Metagaz, à la dérive dans le Détroit de Sicile, à la suite d’une série d’explosions survenues entre le 3 et le 4 mars. Le navire, sans équipage à bord et hors contrôle, transporte un chargement extrêmement dangereux d’environ 900 tonnes de gasoil et plus de 60.000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL). Une potentielle fuite -avertit le WWF- pourrait causer des incendies, des nuages cryogéniques létaux et une pollution étendue et de longue durée de l’eau et de l’atmosphère. Le risque environnemental est très élevé et potentiellement irréversible, avec de graves répercussions sur les économies des Îles Pélagiques, qui se fondent sur la pêche et le tourisme. La gravité de la situation est confirmée par le fait que l’Italie, la France et sept autres pays ont demandé une intervention prompte de la Commission Européenne.



Qu’est-ce qui a provoqué ce désastre ? Le sous-secrétaire à la Présidence du Conseil Alfredo Mantovano, dans une interview, a déclaré qu’il s’est agi d’un “incident du navire russe”. Le gouvernement essaye ainsi de cacher la véritable cause : comme nous l’avons rapporté sur Grandangolo du 6 mars et comme montrent les photos de l’épave, le navire russe Arctic Metagaz a été frappé par un drone naval ukrainien parti de Libye. Un véritable acte de terrorisme international qui expose à de très graves risques l’Italie et d’autres pays européens -les mêmes qui arment et financent l’Ukraine pour la guerre contre la Russie : le contenu thermique du navire, qui pourrait finir sur nos côtes, est équivalent à celui de presque 50 bombes d’Hiroshima, radioactivité exclue (voir les articles documentés du professeur Francesco Cappello sur www.pangeanotizie.it ).

L’épisode de cette véritable bombe à retardement, à la dérive sans contrôle en Méditerranée près de nos côtes, est emblématique de la situation dans laquelle se trouve l’Italie entre deux guerres -une en Europe et l’autre au Moyen-Orient- provoquées toutes les deux par les mêmes politiques de puissance opérées par les États-Unis et par leurs alliés. Non seulement elles nous exposent à des risques croissants y compris de guerre nucléaire, mais elles ont un impact croissant sur nos conditions de vie. La guerre contre la Russie et maintenant celle contre l’Iran sont en train de provoquer une très forte augmentation des prix de l’énergie avec de graves conséquences économiques et sociales. L’attaque israélienne du gisement iranien de South Pars, le plus grand du monde, et la conséquence consécutive de la part de l’Iran, ont fait exploser les prix du pétrole et du gaz.

L’Italie, qui déjà participe de fait à la guerre contre la Russie bien qu’elle le nie officiellement, participe maintenant à celle contre l’Iran toujours sous commandement USA. Des avions de patrouille maritime Boeing P-8A Poseidon et des drones Northrop Grumman MQ-4C Triton de la Marine des Etats-Unis décollent régulièrement de la base aéro-navale de Sigonella (Sicile) pour des opérations dans le Golfe Persique contre l’Iran. Des forces italiennes sont déployées au Koweit aux cotés de celles des Etats-Unis avec des drones MQ-9 Reaper (dont un desquels a été détruit par une attaque iranienne) et avec des avions de combat Eurofighter Typhoon. En même temps une frégate lance-missiles de la Marine Militaire Italienne, la Federico Martinengo, fait partie du groupe naval de bataille qui accompagne le porte-avions français Charles de Gaulle, déployé en Méditerranée Orientale toujours en fonction de la guerre contre l’Iran.

Bref résumé de la revue de presse internationale Grandangolo de vendredi 20 mars 2026 à 21h30 sur la chaîne TV italienne Byoblu