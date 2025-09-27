Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Petro à l'ONU étrille Donald Trump et la soi-disant "politique antidrogue" des États-Unis

27 Septembre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Colombie, #États-Unis, #Impérialisme, #Venezuela

Petro à l'ONU : La politique antidrogue des États-Unis sert à dominer les peuples du Sud.

Petro à l'ONU : La politique antidrogue des États-Unis sert à dominer les peuples du Sud.

Petro a démonté le récit américain de lutte contre le trafic de drogue et a demandé l'ouverture d'une procédure pénale contre Donald Trump et les fonctionnaires qui ont ordonné d'attaquer d...

https://www.legrandsoir.info/petro-a-l-onu-la-politique-antidrogue-des-etats-unis-est-pour-dominer-les-peuples-du-sud.html

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Le président colombien fustige l'OTAN
Le président colombien fustige l'OTAN
Simon Trinidad : les États-Unis dans le conflit colombien
Simon Trinidad : les États-Unis dans le conflit colombien
L'Amérique latine en juin 2025
L'Amérique latine en juin 2025
Complot contre Petro en Colombie
Complot contre Petro en Colombie
Le communisme et la science (banalités sur le socialisme, 7)
Le désastre politique en Équateur
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2025 - Hébergé par Overblog

GoTop