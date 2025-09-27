Mort d'Assata Shakur, révolutionnaire américaine réfugiée à Cuba
27 Septembre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Cuba, #Front historique, #lutte contre l'impérialisme
Assata Shakur : mort d'une indomptable - coco Magnanville
"Personne au monde, personne dans l'histoire n'a jamais obtenu sa liberté en faisant appel au sens moral de ceux qui l'oppriment" disait avec une justesse étincelante Assata Olugbala Shakur, femm...
https://cocomagnanville.over-blog.com/2025/09/assata-shakur-mort-d-une-indomptable.html
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 7078 Impérialisme
- 4819 Ce que dit la presse
- 4403 Economie
- 3268 lutte contre l'impérialisme
- 3169 Répression
- 2892 Journal des luttes
- 2871 Front historique
- 2744 États-Unis
- 2389 Qu'est-ce que la "gauche"
- 2315 A gerber !
- 2270 Ukraine
- 2127 l'Europe impérialiste et capitaliste
- 2091 classe ouvrière
- 2056 Cuba
- 2018 Russie
- 1878 Positions
- 1844 Syndicalisme en débat
- 1766 Initatives et rendez-vous
- 1743 Théorie immédiate
- 1662 Chine
- 1571 L'Internationale
- 1324 Élections
- 1237 Réseaux communistes
- 1139 Venezuela
- 1101 loi travail
- 1051 L'Europe impérialiste et capitaliste
- 1020 Amérique latine
- 936 Asie
- 875 Europe de l'Est
- 874 Afrique
- 858 élection 17
- 843 la bonne nouvelle du jour
- 669 Publications
- 615 Royaume-Uni
- 592 Art et culture révolutionnaires
- 575 Congrès du PCF depuis 2008
- 567 Syrie
- 543 Asie occidentale
- 524 Articles les plus lus archivés chaque semaine
- 482 GQ
- 468 Corée
- 440 Colombie
- 433 Euroboycott
- 375 Grèce
- 350 Luttes 2008-2011
- 348 Brésil
- 348 Communistes en Italie
- 318 La bonne nouvelle du jour
- 303 Bolivie
- 291 Mille raisons de regretter l'URSS
Archives
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007