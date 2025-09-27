Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

La blague involontaire du jour (27 septembre 2025)

27 Septembre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Colombie, #La blague involontaire du jour

Les États-Unis révoquent le visa du président colombien Gustavo Petro - coco Magnanville

Les États-Unis révoquent le visa du président colombien Gustavo Petro - coco Magnanville

Le Département d'État a annoncé : " Nous allons révoquer le visa de Petro en raison de ses actions imprudentes et incendiaires ", et a désigné le président comme l'instigateur de violences. ...

https://cocomagnanville.over-blog.com/2025/09/les-etats-unis-revoquent-le-visa-du-president-colombien-gustavo-petro.html

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Petro à l'ONU étrille Donald Trump et la soi-disant "politique antidrogue" des États-Unis
Petro à l'ONU étrille Donald Trump et la soi-disant "politique antidrogue" des États-Unis
Le président colombien fustige l'OTAN
Le président colombien fustige l'OTAN
Simon Trinidad : les États-Unis dans le conflit colombien
Simon Trinidad : les États-Unis dans le conflit colombien
L'Amérique latine en juin 2025
L'Amérique latine en juin 2025
Bruxelles s'inquiète de la situation en France
Si l'UE abat un avion russes ... c'est la guerre
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2025 - Hébergé par Overblog

GoTop