La blague involontaire du jour (2 septembre 2025)
2 Septembre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #La blague involontaire du jour, #Ukraine
TRUMP exclut d'envoyer des troupes américaines en UKRAINE - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]
Le président américain Donald Trump a catégoriquement rejeté la possibilité d'envoyer des militaires américains en Ukraine , précisant que Washington ne vendait pas directement d'équipement...
https://www.communcommune.com/2025/09/trump-exclut-d-envoyer-des-troupes-americaines-en-ukraine.html
Parce qu'il y en a déjà et qu'il va en envoyer d'autres
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 7072 Impérialisme
- 4818 Ce que dit la presse
- 4398 Economie
- 3262 lutte contre l'impérialisme
- 3166 Répression
- 2891 Journal des luttes
- 2873 Front historique
- 2736 États-Unis
- 2390 Qu'est-ce que la "gauche"
- 2315 A gerber !
- 2264 Ukraine
- 2127 l'Europe impérialiste et capitaliste
- 2094 classe ouvrière
- 2052 Cuba
- 2015 Russie
- 1883 Positions
- 1844 Syndicalisme en débat
- 1762 Initatives et rendez-vous
- 1743 Théorie immédiate
- 1659 Chine
- 1570 L'Internationale
- 1321 Élections
- 1233 Réseaux communistes
- 1133 Venezuela
- 1101 loi travail
- 1043 L'Europe impérialiste et capitaliste
- 1020 Amérique latine
- 934 Asie
- 873 Afrique
- 871 Europe de l'Est
- 858 élection 17
- 843 la bonne nouvelle du jour
- 668 Publications
- 617 Royaume-Uni
- 592 Art et culture révolutionnaires
- 575 Congrès du PCF depuis 2008
- 567 Syrie
- 544 Asie occidentale
- 524 Articles les plus lus archivés chaque semaine
- 484 GQ
- 468 Corée
- 439 Colombie
- 433 Euroboycott
- 374 Grèce
- 350 Luttes 2008-2011
- 346 Brésil
- 346 Communistes en Italie
- 312 La bonne nouvelle du jour
- 303 Bolivie
- 294 Mille raisons de regretter l'URSS
Archives
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007