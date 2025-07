Gauche plus rien en Italie

LE BOURBIER D'UNE LARGE COALITION ( origine : Forum Communiste italien)

Il faut bien se rendre compte qu'au-delà des faits isolés qui émergent dans les villes où le PD gouverne, les conséquences politiques générales sont dévastatrices pour la gauche. Ceux qui ont l'habitude de dire, comme Totò : « et moi, je m'appelle Pasquale ? » devront nécessairement prendre acte de ce qui se passe au niveau politique et éviter de penser qu'ils peuvent rester en dehors de cette situation. Nous faisons référence à cette gauche qui a toujours eu une très mauvaise opinion des démocrates, mais qui, surtout, n'a pas voulu comprendre la dialectique à l'œuvre au sein même du PD et de la gauche, ni sentir comment il fallait concrètement travailler pour trouver une alternative.

Mais aujourd'hui, les choses ont changé et les faits sont ceux que nous connaissons, à savoir que les affaires Sala à Milan et Ricci dans les Marches ont mis en lumière une réalité faite d'administrateurs démocrates-libéraux malhonnêtes, qui renforcent à juste titre l'opinion, notamment parmi la gauche, qu'il n'y a rien à faire avec les démocrates. Le vernis que Schlein donnait au parti pour le montrer différent et le projeter sur un terrain uni à gauche s'est écaillé et a fait resurgir une réalité diffuse faite de caciques qui gèrent à leur manière le pouvoir local, de Bari à Naples, de Milan à Ancône, de Turin à Florence.

Comment construire une gauche alternative dans ce contexte?

Les déclarations de la secrétaire du PD pour justifier le comportement de ses dirigeants locaux n'ont certainement pas amélioré la situation, bien au contraire, le remède semblant être pire que le mal, car elles confirment que l'action de Sala et des autres personnes mises en examen est partagée par l'ensemble du parti.

Tout cela relance le débat sur la perspective d'un « large champ » et surtout sur quelle manière construire une alternative à la droite. À ceux qui, à l'époque, cherchaient astucieusement à ironiser, nous laissant entendre qu'ils avaient déjà tout compris et qu'il était inutile d'insister, nous opposons une interprétation de ce qui se passe qui ne se limite pas à des jugements, mais qui comprend aussi une évaluation des conséquences qui en découlent, pour ensuite poser la question finale : quelle serait la véritable alternative possible ?

Commençons par la situation actuelle. Il est évident que les événements de Milan et des Marches bouleversent les cartes par rapport à la perspective politique qui vise la défaite du gouvernement Meloni. Personne ne se laissera séduire par la lutte « antifasciste » menée au nom de personnages tels que Sala, Ricci, Giani, De Caro, etc. Les prochaines élections régionales seront marquées par des listes qui n'ont rien d'innovant, mais qui répondront à la même logique de partage de toujours. De cette manière, la mobilisation contre la droite est affaiblie et non seulement elle prélude à la défaite, mais elle fait comprendre que lors des prochaines élections politiques, le gouvernement de droite ne courra aucun danger sérieux.

Et alors ? Alors il y a lieu d'être sérieusement préoccupé, car une période extrêmement difficile s'ouvre pour le peuple de gauche et il n'existe pas à ce jour de ligne de résistance crédible. Face aux événements, Conte et le Mouvement 5 étoiles ne font pas preuve de l'énergie nécessaire à l'égard du PD pour les scandales qui les impliquent; et Fratoianni, comme on pouvait s'y attendre, se garde bien d'aborder sérieusement les relations avec ce parti. On peut donc s'attendre à ce que le défi lancé à Meloni se solde par un fiasco, tant aux régionales que sur le plan politique. Mais alors, comment sortir de l'ornière? Nous soutenons depuis longtemps la nécessité de créer, au sein d'un large front démocratique, qui ne peut évidemment pas inclure la gauche impérialiste et le parti des magouilleurs, un mouvement politique de masse qui, partant de la lutte contre la guerre et de la défense de la Constitution et contre une droite subversive, rassemblerait la partie la plus avancée des forces progressistes et qui pousserait cette initiative vers une véritable alternative.

Est-ce une utopie ?

Ou est-ce le virage qui peut nous aider à éviter une défaite définitive ?

Pour le Bureau de correspondance du

Forum italien des communistes

Ennio Gori

NOTES POUR UN FRONT DE LUTTE UNI – 1

Il nous semble que la situation fait émerger deux nécessités, l'une concernant les menaces répressives contre les NO TAV qui ont manifesté dans le Val de Suse et l'autre le refus du gouvernement Meloni de reconnaître l'État de Palestine.

- Concernant la manifestation dans le Val de Suse, les menaces de Meloni et des ministres Salvini et Piantedosi laissent présager des arrestations, des procès et de longues peines d'emprisonnement sur la base du décret (récemment converti en loi ) sur la sécurité. Il est bon de se préparer à soutenir ceux qui seront touchés et de relancer en même temps un mouvement contre les lois répressives. Mettons nous sur la défensive!

- Malgré l'initiative de la France et la demande de reconnaissance de l'État palestinien adressée au gouvernement britannique par 221 députés de tous bords (environ un tiers du total), Meloni a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention d'en faire de même.