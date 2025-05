Le referendum sur le TCE, le PS et l'ingérence américaine

Envoyé par Laurent Dauré :

Jeudi, ce sera l’anniversaire des 20 ans du « Non » français au référendum sur le traité constitutionnel européen. On peut voir l’article qui suit (second épisode des « révélations Blast/WikiLeaks ») comme une sorte d’hommage à la fois à l’événement politique que représente le 29 mai 2005 et au travail accompli par l’organisation fondée par Julian Assange :

« L’exploration des télégrammes diplomatiques révélés par WikiLeaks en 2010 montre que les dirigeants du Parti socialiste essayaient d’amadouer Washington en se déclarant pro-américains mais aussi... pro-européens. Les conversations secrètes entre les "éléphants" et les diplomates états-uniens dévoilent une ingérence américaine dans la campagne pour le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005. Les médias ont totalement occulté cet épisode, y compris Le Monde, pourtant partenaire de WikiLeaks sur le dossier "Cablegate". Au casting du second épisode de cette histoire d’amour transatlantique, nous retrouvons François Hollande, Pierre Moscovici, Lionel Jospin, Hubert Védrine, et d’autres vedettes « socialistes » font leur apparition : Jacques Delors, François Rebsamen, Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius... »