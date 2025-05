L'Italie, les États-Unis, et la guerre

LA LOI DU PLUS FORT

Manlio Dinucci

Le président Trump a dit que “la guerre en Ukraine n’est pas mon problème”. Ceci est vrai dans la mesure où la guerre a été initiée en 2014 avec le putsch de la Place Maïdan sous régie de l’Administration du président Obama dont Biden était le vice-président. Mais reste le fait que le président Trump, après s’être engagé en campagne électorale à mettre fin à la guerre en traitant directement avec le président Poutine, ne l’a pas fait et continue à fournir des armes à Kiev après l’accord qui permet aux États-Unis d’exploiter les resources minérales ukrainiennes. En même temps l’OTAN, dont les États-Unis détiennent les commandements clé, continue son escalade guerrière contre la Russie.

C’est dans ce cadre que se situe l’Union Européenne, qui a lancé le 17ème paquet de sanctions contre la Russie et prépare le 18ème. Au même moment l’Union Européenne fournit à Kiev un soutien financier croissant pour alimenter la guerre contre la Russie. Il se monte jusqu’à présent à 148 milliards d’euros, dont plus de 50 milliards à des objectifs directement militaires pour l’achat d’armements et l’entraînement de troupes. À cela s’ajoute la dépense militaire croissante des pays européens membres de l’OTAN.

La dépense militaire annuelle de l’Italie en 2025 se monte à 35.400 millions d’euros, équivalents à une moyenne d’environ 97 millions par jour. Sous peu, sur la base de l’engagement pris dans l’OTAN, elle devra monter à une moyenne de 124 millions d’euros par jour. Aux actuels plus de 35 milliards annuels de dépense militaire s’ajoute la dépense pour l’achat de nouveaux armements, qui a dépassé les 70 milliards d‘euros et est en croissance ultérieure. C’est un énorme déboursement d’argent public soustrait aux dépenses sociales, tandis que les sanctions contre la Russie provoquent un effet boomerang qui frappe les petites et moyennes entreprises et en général les familles à cause de l’augmentation du prix de l’énergie.

La course aux armements concerne non seulement les “conventionnels” (non nucléaires) mais aussi les armements nucléaires. La France et la Pologne ont conclu un accord de “défense nucléaire” qui permet à la France de transférer des armes nucléaires en Pologne et à celle-ci de pouvoir les utiliser sous commandement français. Il n’est pas exclu que la Pologne aie déjà aussi sur son territoire les nouvelles bombes nucléaires B61-12, déjà déployées par les États-Unis en Italie, Allemagne, Belgique et Pays-Bas. Comme il a fait pour la Pologne, le président Macron offre ”le parapluie nucléaire” français à tous les pays de l’Union Européenne.

En même temps le président Trump annonce l’imminente réalisation d’un “bouclier spatial” d’un coût de 175 milliards de dollars “en mesure d’intercepter des missiles lancés par d’autres parties du monde”. Ce n’est pas seulement un instrument de défense : un pays doté d’un “bouclier” peut attaquer le premier un autre pays en se fiant sur la capacité du “bouclier” de neutraliser les représailles ennemies. Ce n’est pas un hasard que, en même temps que l’annonce du projet de “bouclier spécial”, Washington ait annoncé qu’a été réalisée en anticipation sur le programme la première bombe nucléaire B61-13, 24 fois plus puissante que la Bombe d’Hiroshima, une arme de first strike capable de pénétrer dans le train et de détruire avec son explosion les bunkers des centres de commandement ennemis.

La Russie et la Chine prendront sûrement des contre-mesures avec une conséquente accélération de la course aux armements nucléaires.

Bref résumé de la revue de presse internationale Grandangolo de vendredi 23 mai à 21h30 sur la chaîne TV italienne Byoblu

https://www.byoblu.com/2025/05/23/la-legge-del-piu-forte-pangea/

Traduit d l’italien par M-A P