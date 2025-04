Syrie, Libye : comment "Stop the War" a trahi la cause de la paix

Joti Brar, CPGB-ML, Plate-forme mondiale anti-impérialiste

La chute de la République arabe syrienne en décembre 2024 a été un choc énorme et très malvenu pour les progressistes du monde entier.

Pour les travailleurs des pays impérialistes, il y a des leçons très importantes à tirer de cet événement. La dure vérité est que le peuple de Syrie - et d'ailleurs - aurait pu être épargné par ce qu'il endure actuellement si nos mouvements de la classe ouvrière avaient fait leur travail au cours des 20 dernières années.

Nous nous sommes laissés mettre à l'écart et privés de pouvoir. Nous avons permis à une direction pieds et poings liés aux intérêts de la classe dirigeante impérialiste de nous empêcher de nous organiser pour mener un véritable travail anti-guerre, plutôt qu'un travail symbolique.

En Grande-Bretagne, les dirigeants autoproclamés des syndicats et du mouvement anti-guerre le savent très bien. En 2009, mon parti a présenté une motion à la conférence nationale de Stop the War. À l'époque, le mouvement anti-guerre était encore important et dynamique, avec de nombreuses sections locales actives. Les délégués réunis ont massivement approuvé la motion que nous avions présentée, qui demandait le lancement d'une campagne de non-coopération de masse avec la machine de guerre britannique - qui, à l'époque, concentrait ses efforts sur l'Irak et l'Afghanistan.

Cette résolution demandait à Stop the War de « faire tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir un mouvement de non-coopération industrielle, politique et militaire avec toutes les préparations et activités de guerre agressives de l'impérialisme parmi les travailleurs britanniques ». Le comité directeur a été chargé « de mener une campagne vigoureuse auprès des syndicats pour les encourager à adopter une politique pratique [...]. [de refuser] de soutenir directement ou indirectement les guerres ou les occupations illégales ».

Le jour où leurs membres ont voté cette motion, les dirigeants de Stop the War n'ont soulevé aucune objection. Ils n'osaient pas exprimer ouvertement leurs désaccords à un moment où le sentiment anti-guerre était si fort. Après tout, c'était une époque où de nombreux travailleurs réalisaient à quel point on leur avait menti lors du lancement de la guerre en Irak. Ils voulaient faire quelque chose pour mettre fin à l'effusion de sang et ils ont approuvé les propositions de notre parti.

Ainsi, de manière classiquement bureaucratique et sociale-démocrate, la direction a permis l'adoption de la résolution, puis l'a discrètement mise de côté. Son contenu n'a plus jamais été mentionné en public et la politique qui avait été convenue n'a jamais été mise en œuvre.

Cela s'est passé en avril 2009. En 2010, notre parti a rappelé à l'organisation qu'il avait adopté cette position et qu'elle devait être mise en œuvre. Une fois de plus, la conférence a approuvé à une écrasante majorité une motion qui demandait aux dirigeants de Stop the War de lancer « une campagne complète au sein des syndicats pour attirer l'attention sur les crimes de guerre britanniques, américains et israéliens, dans le but de faire passer dans chacun d'entre eux, puis au TUC, des motions condamnant ces crimes et appelant les travailleurs à refuser de coopérer à leur perpétration, que ce soit en fabriquant ou en déplaçant des munitions ou d'autres équipements, en écrivant ou en diffusant de la propagande, ou en aidant de toute autre manière à faciliter le cheminement de la machine de guerre ».

Cette deuxième résolution a également été mise de côté et ignorée. Quand on sait que la position initiale avait été prise deux ans avant le lancement de la sale guerre contre la Syrie et la destruction criminelle et l'invasion de la Libye, on mesure pleinement la trahison des dirigeants du mouvement anti-guerre et le rôle qu'ils ont joué dans la facilitation de ces crimes terribles.

Au cours de cette période, loin de mettre en œuvre la non-coopération en tant que politique, ce qui aurait inclus le refus de coopérer à la diffusion de la propagande de guerre, les trotskistes, les travaillistes et les révisionnistes qui dominent notre mouvement ont continué à aider les impérialistes à préparer leur prochaine série d'agressions illégales.

Alors que la classe dirigeante préparait ses guerres contre la Libye et la Syrie, les réunions de Stop the War ont été dominées par des trotskistes qui ont proclamé à plusieurs reprises l'avènement d'une « révolution populaire » dans les deux pays. Ils ont dit aux militants anti-guerre britanniques que des « conseils populaires » étaient en train de se former, donnant l'impression qu'un mouvement de masse visant à renverser des « dictatures » impopulaires était en marche.

Au cours des dernières décennies, les travailleurs occidentaux ont entendu de tels mensonges répétés à propos de nombreux pays différents, qui se trouvaient tous être des cibles de l'impérialisme (la Yougoslavie et l'Iran, par exemple). À chaque fois, cette affirmation s'est révélée être un mensonge - mais combien de ceux qui ont entendu le mensonge ont découvert la vérité ? Il est certain qu'aucune organisation trotskiste ne s'est corrigée ou ne s'est excusée d'avoir induit les gens en erreur. Ils supposent que nous avons la mémoire courte et transfèrent simplement leur gros mensonge sur un nouveau théâtre d'opérations.

À chaque fois, ils agissent de concert avec une campagne de diabolisation des médias occidentaux qui vise à galvaniser le soutien en faveur d'une nouvelle guerre et à démobiliser le sentiment anti-guerre de la classe ouvrière. Les impérialistes savent qu'une guerre agressive n'est pas soutenue par les masses, ils cherchent donc à présenter leur agression comme étant en quelque sorte un soutien à la population locale. C'est pourquoi nous sommes soumis à de telles campagnes hystériques visant à diaboliser les dirigeants de chaque pays que l'impérialisme veut abattre.

À l'Ouest, les trotskistes et les dirigeants « officiels » de la classe ouvrière et de la lutte contre la guerre contribuent à renforcer cette hystérie en prétendant avoir connaissance d'une opposition prétendument « massive » et « ouvrière » au gouvernement visé. Très souvent, ils sont même plus hystériques que les bellicistes enragés lorsqu'ils dénoncent les « crimes » supposés des gouvernements (toujours qualifiés de « dictatures ») visés (comme, par exemple, dans les cas du président zimbabwéen Mugabe, du colonel libyen Kadhafi ou du président russe Poutine). Il en résulte que les slogans « anti-guerre » qu'ils produisent par la suite sont purement symboliques : un peu d'agitation pacifiste à propos de la « méchante violence » utilisée pour atteindre un objectif qu'ils ont fondamentalement approuvé.

Dans le cas de la Syrie, les dirigeants de Stop the War ont laissé à leurs alliés trotskistes le soin de dominer les réunions et de raconter des mensonges sur ce qui se passait dans le pays. Dans le cas de la Libye, ils ont été beaucoup plus flagrants. Alors que le peuple britannique était inondé de mensonges sur la Libye et le colonel Kadhafi par les politiciens et les médias, la direction du StW a réagi non pas en dénonçant ces mensonges, mais en organisant un piquet devant l'ambassade de Libye pour protester contre les supposés « crimes contre son peuple » de Kadhafi !

Et lorsque mon parti a critiqué et dénoncé cette activité de facilitation de la guerre par nos soi-disant dirigeants anti-guerre, qui a été menée juste au moment où la guerre éclair de l'OTAN se préparait et où la campagne de propagande impérialiste atteignait son paroxysme, nous avons été promptement expulsés de l'organisation (par une direction qui n'avait jamais été élue et qui n'était soumise à aucun règlement officiel).

Ainsi, la seule organisation qui avait proposé une véritable politique anti-guerre, que les membres auraient été heureux de mettre en œuvre s'ils avaient bénéficié d'une direction décente, a été expulsée du mouvement anti-guerre officiel - juste au moment où l'impérialisme lançait deux nouvelles guerres illégales et agressives. Des guerres que le mouvement anti-guerre n'a absolument pas empêchées ou auxquelles il ne s'est pas opposé.

Il convient de noter que le président de la coalition Stop the War à l'époque était Jeremy Corbyn, qui serait plus tard présenté aux travailleurs britanniques comme le grand espoir de leur salut face à l'austérité et à la guerre. Corbyn a personnellement présidé la conférence annuelle suivante de Stop the War, au cours de laquelle il a refusé d'accorder aux membres de notre parti ne serait-ce qu'une minute pour s'exprimer contre leur expulsion.

La protestation contre le gouvernement de Kadhafi était la somme totale de l'activité nationale du mouvement « anti-guerre » britannique en ce qui concerne la guerre criminelle contre la Libye. De même, pendant les deux premières années où la guerre a fait rage, Stop the War a fait comme si rien ne se passait et a soigneusement évité de mentionner le conflit. Ce n'est que lorsqu'un vote parlementaire a eu lieu en 2013 pour décider du lancement d'une intervention directe (par opposition à une intervention par procuration) qu'ils ont pris part à un certain lobbying auprès des députés. Aucun mouvement de masse n'a été mobilisé à aucun moment pour utiliser le pouvoir de la classe ouvrière britannique afin d'empêcher ou d'arrêter la guerre.

Aucun effort n'a été fait pour dénoncer les mensonges sur le gouvernement de Bachar el-Assad ou pour expliquer le rôle de l'impérialisme britannique et américain dans la création et la direction des différentes forces supplétives qui travaillaient ensemble pour découper et détruire la Syrie - de l'armée d'envahisseurs takfiristes mercenaires aux séparatistes kurdes en passant par les bombardiers sionistes. Au contraire, de nombreuses personnes impliquées dans Stop the War ont décrit les envahisseurs takfiristes et les gangs terroristes comme le fer de lance d'une « révolution progressiste de la classe ouvrière contre une dictature ».

Ces détails ne sont pas racontés pour marquer des points à des fins sectaires, mais pour illustrer un point essentiel : la classe ouvrière d'un pays impérialiste dispose d'un pouvoir très réel pour empêcher sa classe dirigeante de s'engager dans une guerre d'agression à l'étranger. Mais ce pouvoir reste inexploité si nous n'en sommes pas conscients et si nous ne nous organisons pas explicitement pour l'exploiter.

À notre grande honte, la dernière fois que la classe ouvrière s'est organisée avec succès contre une intervention de guerre britannique, c'était il y a plus d'un siècle. Le 10 mai 1920, inspirés par le dirigeant communiste Harry Pollitt et la campagne « Hands Off Russia » menée par les communistes, les dockers et les manutentionnaires de Londres ont refusé de charger des armes et des munitions sur un navire appelé le Jolly George, donnant ainsi une telle impulsion à l'ensemble de la classe ouvrière qu'elle a fait échouer l'invasion planifiée de la Russie révolutionnaire par la bourgeoisie britannique.

La campagne de la classe ouvrière contre l'invasion comprenait des manifestations de masse à Trafalgar Square, mais elle a remporté la victoire parce que les travailleurs ont collectivement refusé de participer à l'invasion - non seulement en tant que soldats, mais aussi en tant que facilitateurs, en tant qu'aides et complices. Non seulement le gouvernement britannique, très ébranlé, a reculé, mais il s'est empressé d'accorder quelques concessions en matière de retraite et de chômage à une classe ouvrière dont le militantisme constituait une menace directe pour la stabilité du régime capitaliste britannique.

Cette histoire est inconnue de la grande majorité des Britanniques. Elle est délibérément enterrée non seulement par la classe dirigeante, mais aussi par les dirigeants sociaux-démocrates de la classe ouvrière organisée. Ces dirigeants trompés ont du sang sur les mains à cause de chaque guerre menée par l'impérialisme britannique sans opposition significative de la part de la classe ouvrière britannique. Dans le cas de la Syrie, ils sont manifestement coupables, ayant approuvé avec enthousiasme les mensonges sur le gouvernement Assad et n'ayant pas réussi à mobiliser de manière significative contre la guerre.

Dès le début de la guerre, mon propre parti a mis en avant deux slogans : « Victoire à la Syrie » et “Pas de coopération à l'effort de guerre”. L'un des nombreux tracts que nous avons distribués en 2012 exposait les véritables raisons de la guerre comme suit : « Le gouvernement syrien [...] est « coupable » du grand crime de suivre des politiques anti-impérialistes qui cherchent à apporter des gains économiques et démocratiques aux peuples syrien, arabe et moyen-oriental « .

« Les impérialistes, confrontés à la crise économique et sociale la plus profonde que le capitalisme ait jamais connue et à la perspective de perdre certains de leurs points d'appui essentiels au Moyen-Orient, veulent s'emparer des ressources [syriennes et iraniennes]. Ils veulent également détruire les dangereux exemples d'indépendance de ces pays et tenter d'établir de nouvelles bases territoriales à partir desquelles ils pourront continuer à contrôler la région.

« Les dictateurs de l'OTAN veulent mettre en place des gouvernements qui annuleront les progrès réalisés en Syrie et en Iran, tels que l'éducation et les soins de santé gratuits, la nationalisation des richesses pétrolières et minérales et les subventions à l'alimentation et au logement. Plus important encore, ils veulent mettre fin à leurs politiques étrangères indépendantes et anti-impérialistes, en particulier leur refus de principe de tout compromis avec le sionisme israélien.

« En Syrie, ils veulent renverser un État laïque et inclusif et remplacer l'actuel gouvernement d'unité nationale par une politique ancrée dans les divisions confessionnelles. Ils espèrent ainsi briser l'unité des travailleurs syriens et détourner leur énergie vers des conflits religieux et ethniques ».

Que se serait-il passé si cette compréhension avait été diffusée par l'ensemble du mouvement syndical et anti-guerre auprès de la classe ouvrière britannique il y a 15 ans ? Combien de souffrances auraient pu être épargnées non seulement au Moyen-Orient, mais aussi chez nous, si les travailleurs avaient été organisés pour résister aux assauts incessants de l'impérialisme en crise ?

La trahison de la direction officielle du mouvement anti-guerre a permis à la classe dirigeante britannique de jouer en toute impunité son rôle vital dans la direction d'une armée takfiriste par procuration contre la Syrie. Elle a laissé la classe ouvrière britannique dans l'ignorance de la manière dont les impérialistes détruisaient l'économie de ce pays et sapaient progressivement son tissu social par une combinaison de sanctions vicieuses, de campagnes de bombardement sans fin, d'occupation territoriale et de saisie de certains de ses champs pétroliers et de ses régions de culture du blé les plus importants.

Aujourd'hui, la classe ouvrière britannique est plus démoralisée et moins organisée que jamais. Alors qu'un nombre toujours plus important de personnes sont plongées dans une pauvreté abjecte sans résistance significative, nous voyons les plans de longue date des impérialistes visant à balkaniser la Syrie se concrétiser.

Les travailleurs devraient prendre bonne note des personnes qui se sont jointes aux acclamations impérialistes pour la chute du président Assad et la destruction de la République arabe syrienne laïque, souveraine, anti-impérialiste et antisioniste. Ils ont montré leur vrai visage et leur allégeance à l'impérialisme a été clairement révélée. Les mouvements anti-guerre, anti-impérialistes et anti-capitalistes n'aboutiront à rien tant que nous n'aurons pas appris à reconnaître ces ennemis dans nos rangs et à les éjecter.

Nous le devons à nos frères et sœurs de Syrie et de tous les autres pays ravagés par la guerre impérialiste, et nous le devons à nous-mêmes. Car, comme le soulignait Lénine (également en 1920) : « Le mouvement révolutionnaire dans les pays avancés ne serait en fait qu'une pure escroquerie si, dans leur lutte contre le capital, les travailleurs d'Europe et d'Amérique n'étaient pas étroitement et complètement unis aux centaines et centaines de millions d'esclaves « coloniaux », qui sont opprimés par ce capital. »

Nous avons besoin d'un programme et d'une stratégie contre la guerre qui reconnaissent le lien étroit entre la lutte des travailleurs dans les pays impérialistes et la lutte des masses dans les pays opprimés. Nous devons comprendre que la force de l'impérialisme vient de sa capacité à tirer des superprofits des territoires coloniaux et néocoloniaux et à utiliser une partie de ces profits pour acheter la paix sociale chez lui. Nous devons reconnaître que la lutte pour débarrasser l'humanité de ce système parasitaire et sanguinaire doit être menée sur les deux fronts, et qu'aucun ne peut être pleinement victorieux sans une action concertée de l'autre.

Dans les pays impérialistes, cela signifie refuser plus longtemps d'être mis à l'écart ; refuser d'accepter l'idée fausse que nous sommes de simples spectateurs des événements mondiaux. Cela signifie s'organiser pour apporter une solidarité significative à ceux qui sont la cible de nos exploiteurs communs à l'étranger. En nous organisant de la sorte, nous commencerons également à créer les forces nécessaires pour prendre en charge notre propre société et finalement renverser le règne sénile du capital financier britannique dans notre pays.

En considérant tout cela, il convient de noter que la trajectoire globale de l'impérialisme est la même qu'avant qu'il ne remporte ce qui, je n'en doute pas, s'avérera être une victoire temporaire. Il est vrai que cette victoire a été obtenue par les moyens les plus sales et les plus brutaux et qu'elle a des conséquences horribles pour le peuple syrien. Mais cela ne signifie en aucun cas la fin de la lutte, ni pour la Syrie, ni pour nous. Notre lutte commune se poursuit.

Nous nous attendons, et nous le voyons déjà, à ce que la lutte des peuples du Moyen-Orient redouble face à ce revers, et nous, dans les centres impérialistes, devons également apprendre à nous organiser afin de jouer notre rôle essentiel dans la victoire finale de la lutte contre la domination impérialiste sur le monde.

Des revers sont inévitables au cours d'une longue lutte comme la nôtre, mais aucun de ces revers ne peut changer le fait que l'impérialisme est faible et pourri jusqu'à la moelle. Le système est devenu si parasitaire qu'il ne peut même plus s'organiser efficacement pour mener ses propres guerres. Il reste incapable d'échapper aux contradictions de l'économie capitaliste et à la profonde crise capitaliste mondiale de surproduction - une crise qui pousse le bloc impérialiste à se lancer dans une guerre mondiale totale contre la Russie et la Chine.

Le lancement de l'opération « Al-Aqsa Flood » par un mouvement de résistance que les sionistes pensaient avoir réussi à neutraliser, et le déroulement de la guerre génocidaire contre Gaza au cours de l'année et demie écoulée, ont clairement montré que si le camp impérialiste peut causer d'énormes dégâts à des personnes et à des lieux, le véritable équilibre des forces dans la région s'est considérablement modifié en faveur de l'Axe de la résistance. Les impérialistes et tous leurs mandataires réunis ont été incapables de vaincre ne serait-ce qu'un seul des mouvements de résistance palestinien, libanais ou yéménite.

Bien au contraire. Sans le soutien total de l'ensemble du bloc de l'OTAN, Israël aurait été détruit par les actions combinées de ces forces. De même, les impérialistes ont été incapables de mener une guerre ouverte contre l'Iran. Malgré la défaite subie en Syrie, cette évolution constante en faveur de la résistance reste fondamentalement inchangée.

Pendant ce temps, dans les pays impérialistes, l'indignation d'un grand nombre de travailleurs face à la guerre génocidaire menée contre Gaza, et leur dégoût face à la complicité de leurs propres gouvernements, ont conduit à un déferlement de rage dans les rues que les impérialistes ont été incapables de contenir par le biais des mécanismes habituels de contrôle de la « lutte contre la guerre ». La « direction officielle de la solidarité avec la Palestine » n'a pas mobilisé ces personnes dans les rues, et elle n'est pas non plus en mesure de les démobiliser, malgré tous ses efforts.

Alors que relativement peu de travailleurs britanniques comprennent encore le rôle joué autrefois par la Syrie dans l'Axe de la Résistance, la conscience antisioniste croissante qui se développe en Grande-Bretagne crée un noyau véritablement anti-impérialiste au cœur du mouvement de solidarité avec la Palestine. Comme ce mouvement n'est pas contrôlé par l'« opposition » contrôlée par les sociaux-démocrates, l'État doit devenir de plus en plus répressif en réponse - ce qui mine encore plus ses prétentions à être « démocratique » ou « représentatif ».

Les membres de notre propre parti font partie des nombreuses personnes visées par les lois sur l'ordre public (pour un prétendu « antisémitisme ») et les lois antiterroristes (pour « soutien à une organisation interdite - le Hamas »). Cela a commencé sous le gouvernement conservateur de Rishi Sunak et s'est poursuivi sous le gouvernement travailliste de Keir Starmer. Le rôle du Labour en tant que soutien inconditionnel du sionisme et du génocide de Gaza a mis à nu non seulement la direction du parti, mais aussi tous les travaillistes de « gauche », les trotskistes et les « communistes » révisionnistes qui répètent inlassablement le mantra selon lequel le Labour est le parti de la classe ouvrière et que voter Labour est la seule voie vers un changement significatif pour la classe ouvrière en Grande-Bretagne.

Nous ne doutons pas que les forces de la résistance en Syrie et dans toute la région vont poursuivre leur lutte centenaire pour la libération et la souveraineté. Et nous sommes déterminés à faire notre part en éduquant autant de travailleurs que possible avec une compréhension véritablement anti-impérialiste, en rétablissant une direction marxiste-léniniste capable de donner une orientation claire dans la reconstruction d'un mouvement révolutionnaire en Grande-Bretagne.

Compte tenu du prix du sang qui est exigé de l'humanité pour chaque année où ce système parasitaire en décomposition reste en place, il n'est tout simplement pas acceptable d'attendre passivement des temps meilleurs. Il est de notre devoir de travailler maintenant, et de travailler ensemble, pour que la défaite de l'impérialisme anglo-américain ait lieu le plus tôt possible.

Mort à l'impérialisme ! Mort au sionisme !

Victoire de l'Axe de la Résistance !

Pas de coopération avec la guerre impérialiste !

JOTO BRAR, 5 avril 2025, Tunis

