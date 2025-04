LA GUERRE DES MILLIARDAIRES

Manlio Dinucci

Dans la liste des milliardaires du monde, rédigée par la revue Forbes , il y a cette année un peu plus de 3.000 personnes avec un patrimoine total de 16.000 milliards de dollars, 2.000 milliards de plus que l’an dernier, une valeur totale qui dépasse le PIB de tous les pays singuliers du monde à l’exception des États-Unis et de la Chine. Sur cette base Forbes publie deux listes spécifiques : celle des 15 milliardaires, dont 13 étasuniens, avec un patrimoine de plus de 100 milliards de dollars ; celle des 10 milliardaires de l’Administration Trump.

En tête se trouve Elon Musk, chef du Département de l’efficience gouvernative, qui est ainsi présenté par Forbes : “L’homme le plus riche du monde, qui a dépensé presque 300 millions de dollars dans la campagne électorale de Trump, a soutenu précédemment les Démocrates parmi lesquels Hilary Clinton. Depuis l’an dernier sa fortune déjà énorme a augmenté de 75%, c’est-à-dire de 147 milliards de dollars. Tesla, productrice de voitures électriques -qui a enregistré un bond de 90% entre les élections et décembre avant de crouler- est en croissance de 50% par rapport à la liste de l’année dernière. Maintenant le principal actif de Musk est SpaceX, la société de fusées et satellites dont il possède 42% : elle a une valeur de 350 milliards de dollars, presque le double par rapport à l’an dernier. À la deuxième place il y a Tilman Fertitta (d’origine italienne), nommé ambassadeur en Italie, “propriétaire des Rockets (une des 30 équipes du championnat de basket), de centaines de restaurants, de huit casinos Golden Nuggets et de 10% de Wynn Resorts (propriétaires d’importants hôtels—casinos). À la troisième place on trouve le président Donald Trump “le milliardaire en chef qui l’an dernier a doublé son patrimoine, en passant de 2,3 à 5,1 milliards de dollars, grâce au réseau social Truth Social, appartenant à une de ses société par actions qui est en train d’attirer des investisseurs, et à la valeur accrue des cryptomonnaies alimentée par son retour politique”. Suivent les autres milliardaires de l’administration Trump dont Stephen Feinberg, vice-secrétaire du Pentagone ; Howard Lutnick, secrétaire au commerce ; Linda McMahon, secrétaire à l’Instruction ; Jared Isaacman, administrateur de la NASA;

Le président Trump a en outre convoqué à la Maison Blanche les leaders des principales sociétés de cryptomonnaies an annonçant que les États-Unis seront “la superpuissance des Bitcoins” : à cette fin il a donné ordre d’instituer une “réserve stratégique de Bitcoins”, la plus grande cryptomonnaie. En même temps il a passé un accord avec Black Rock, le plus grand fond d’investissements avec un capital de 10.000 milliards de dollars : Black Rock paiera 23 milliards de dollars pour acheter plus de 40 ports dans le monde entier, parmi lesquels ceux qui sont aux extrémités du Canal de Panama appartenant au milliardaire chinois de Hong Kong, Victor Li Tzar-kuoi. Trump ouvre ainsi, outre la “guerre des droits (de douane)”, la “guerre des ports” contre la Chine.

Ces faits et d’autres que nous documentons dans la revue de presse décrivent un scénario beaucoup plus complexe que celui qui se trouve communément présenté. Avant tout le fait que la “guerre des droits” lancée par Trump frappe aussi des grands groupes économiques étasuniens : parmi ceux-ci Apple qui utilise des composants provenant du monde entier, assemblés principalement en Chine. Est ainsi en cours un affrontement, interne aux États-Unis, entre grands groupes économiques et de pouvoir. Au niveau international, avec la “guerre des droits”, l’Administration Trump vise à renforcer sa prédominance en Occident et à concentrer son attaque des puissances occidentales, outre contre la Russie, contre la Chine qui aux yeux de Washington est encore plus à redouter pour les intérêts hégémoniques étasuniens.

Avec les droits USA sur les importations de Chine augmentés de 54%, le coût de production d’un iPhone 16 Pro monte de $ 550 à 847 dollars.