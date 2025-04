Débat sur le rôle des communistes contre la guerre, en Italie

ÉDITORIAL du FORUM ITALIEN DES COMMUNISTES

SAISIR L'OCCASION D'OUVRIR UN GRAND DÉBAT SUR LA GAUCHE ET LE RÔLE DES COMMUNISTES EN ITALIE

Nous reprenons ici la discussion du 5 avril non pas pour répéter ce qui a déjà été dit, mais pour poser la question de fond qui sous-tend ce débat et qui ne consiste pas tant dans la reconnaissance, incontestable, du résultat pour ce qu'il y a de nouveau dans la politique, mais pour tout ce qui concerne les questionnements à plus long terme.

Il ne s'agit donc pas seulement des 100 000 personnes qui sont descendues dans la rue, mais du signal politique, qui ne se limite pas seulement à une question de chiffres. Lorsque Conte a indiqué la date à laquelle il descendrait dans la rue contre le réarmement et les dépenses militaires et qu'il a décidé de ne pas se joindre à l'appel aux armes du 15 mars à Rome, il était clair que quelque chose était en train de changer dans les relations politiques et, avec son discours au Forum impérial, il est allé encore plus loin, en lançant un défi à Meloni; mais il n'en est pas resté là. il a relancé en plus son propre leadership à gauche qui va au-delà du débat éculé sur le « champ large » et met à l'ordre du jour les questions essentielles : la guerre et les politiques sociales.

Ce n'est pas un hasard si, de manière lâche mais significative, Landini et Schlein ont tous deux évité ce rendez-vous.

Ceux qui ont compris le message ont cependant tiré les conclusions qui s'imposaient, et parmi eux, bien sûr, nous-mêmes, au Forum. Après tout, nous disions depuis un certain temps que, sous la pression de la droite, la situation italienne produisait une opinion répandue que la bataille contre elle devait être menée, comme une sorte de ligne de Piave* contre le réarmement et sur la défense des principes constitutionnels violés par un gouvernement néo-fasciste, en regroupant tous les rangs qui partageaient ces objectifs. Une sorte de front constitutionnel in nuce** qui n'a pas encore de visage bien défini, mais qui représente la zone qui a le potentiel de changer le cours des choses et qui, le 5 avril, a manifesté sa volonté de l’exprimer. Il fallait le comprendre. Nous avons insisté sur ce point et nous pouvons dire que nous avions vu juste.

Conte est-il donc devenu, concrètement et du moins pour, l'heure, le point de synthèse de ce processus, qui va bien au-delà de la question des 5 étoiles en tant que parti ? Il est trop tôt pour le dire, mais. il est maintenant nécessaire que c'est de ce constat qu'il faut partir, à la fois pour la l'importance de l'enjeu et pour concrétiser la voie qui peut changer les choses.

Sur ce raisonnement, il faut être explicite, pour contourner même l'agacement de ceux qui ont l'habitude de dire : « vous voyez, nous avions raison de nous méfier ». Il ne s'agit pas de se méfier, mais de se salir les mains et de participer pour faire avancer un processus qui est à la fois mouvement et prise de conscience collective sur l'objectif commun à atteindre. Combien de pas en avant pouvons-nous faire et quelles déceptions pouvons-nous rencontrer ? Il ne faut pas en avoir peur, il faut savoir garder le bon cap et savoir prendre toutes les mesures tactiques nécessaires.

Il y a surtout un débat et une clarification à faire dans tout l'espace de la gauche et parmi les communistes. La perspective d'un front politique constitutionnel balaie nécessairement toutes les factions qui, pendant des décennies, sous le nom de «communistes» ou d’«antagonistes», ont occupé le théâtre de la politique des minorités sans aucun résultat politique ou électoral capable d'affecter la situation qui se dessine à l'horizon. Malheureusement, cela s'est produit parce que les prémisses étaient erronées, et nous devons donc aussi y remédier.

pour le bureau de correspondance du

Forum communiste italien

Ennio Gori

· La bataille du Piave ou offensive du Piave ou bataille du Solstice est une bataille qui s'est déroulée en juin 1918 dans le Nord de l' Italie au cours de la Première Guerre mondiale . Elle s'est conclue par la défaite de l'armée austro-hongroise , dont elle a constitué la dernière offensive majeure au cours de la guerre.