Deux clowns qui se couvrent de boue mutuellement

Le PCF et LFI débattent ensemble en toute sérénité et préparent l’union de la gauche pour la prochaine correction comme on voit. Dans un processus darwinien perdant-perdant ces deux espèces en voie de disparition se disputent le biotope de ce qui reste de la gauche, environ 20 % des électeurs.

Les embrouilles entre Fabien Roussel et les Insoumis faut-il en rire ou en pleurer ? On dirait deux clowns qui s’aspergent de caca.

Le racisme anti-blanc existe-t-il ? En voilà une question qu’elle est bonne ! Je ne sais pas, mais en effet, quand tu t’entends crier « sale blanc » dans certains quartiers c’est sans doute pour t’avertir que tu as marché dans la farine.

Poser a priori qu’il n’existe pas suscite l’étonnement, pourquoi n’existerait-il pas ? En vertu d’une qualité morale essentielle des non-blancs ? Et même des blancs, car beaucoup de jeunes étudiants parfaitement blancs n’ont pas l’air de les aimer non plus. Depuis quand le statut de victime est-il un privilège qu’il importe de défendre ?

L’antisémitisme est-il présent chez les insoumis ? On en discute doctement à la télévision, on prend des attitudes indignées, on réclame censure et répression, et on pratique les amalgames les plus ignobles, pendant qu’Israël continue ses massacres à Gaza avec l’ivresse de l’impunité. Et le PCF loin de se distinguer de cette campagne mensongère fait honteusement chorus et feint lui aussi de s’en préoccuper et à chaque occasion qu’on lui sert sur LCI ou BFM tente de charger la barque que Mélenchon n’a encore réussi à couler tout seul...

Ce qu'il faut dire quand on est invité à s'exprimer à la télévision dans ce cadre truqué, c'est que les massacres à Gaza doivent cesser, et le répéter sans dévier de sa route d'un millimètre, au lieu de battre des cils et de verser des larmes de crocodile sur la "République" et ses ennemis imaginaires.

PCF et LFI procèdent chacun à des amalgames vicieux pour salir leur ex-partenaire électoral, prêts qu’ils sont à se noyer ensemble pour montre leur nature de scorpion.

Par contre tout le monde est à peu près d’accord pour continuer la fleur au fusil à défendre Zelensky et son régime nazi, ce qui fait avorter dans l’œuf les timides velléités pacifistes de quelques militants de part et d’autre.

On aura beau proférer de grands mots, traiter Netanyaou de noms d’oiseau et invoquer la douteuse CPI, tout en donnant des coups de pieds de l’âne à la Chine ou à la Russie, on va marcher dans la diversion de la lutte contre le prétendu antisémitisme en France ici et maintenant.

Si il y a une montée de l’antisémitisme en France, se sont les actions d’Israël à Gaza qui en sont entièrement responsables. Israël en effet se revendique comme l’État des juifs, et les juifs organisés dans la diaspora soutiennent Israël en tentant une campagne maccarthyste de répression internationale pour faire taire toute voix critique d’un État voyou qui ne tient littéralement aucun compte de la légalité internationale depuis qu’il existe.

Mais ce qui est plutôt avéré c’est l’extension systématique de cette accusation avilissante à tous les antisionistes : la plupart des soi-disant manifestations antisémites dénoncées par le CRIJF et d’autres officines ne sont que des critiques d’Israël ou du sionisme, y compris le fameux slogan qui demande le rétablissement de la Palestine « de la rivière à la mer ».

Quant à Roussel il fait parfois quelques pas dans la bonne direction, pour reprendre pied dans le prolétariat sur les questions de l’immigration, l’assistanat et l’insécurité. Alors les Insoumis lui rendent la pareille et l’amalgament au sinistre Doriot, le dirigeant communiste passé aux nazis avant guerre. Mais loin d’essayer de convaincre il court se réfugier dans les jupes de LCI, où il sert de faire-valoir à la réaction, ce qui achève de brouiller le message.

Quant aux Verts qui applaudissent au bombardement des centrales nucléaires on dirait en effet qu’ils croient que la guerre ça ne pollue pas. Ils sont comme toujours en-dessous de toute critique.

La gauche ouvrière et populaire n’a une chance de progresser et de gagner un jour qu’en se débarrassant de cette gauche-là (le PS n’en parlons même pas, il est maintenant placé à l’avant-garde de l’extrême-droite jaune et bleue qui s'indigne qu'on puisse même évoquer la paix en Ukraine).

GQ, 31 mars 2025