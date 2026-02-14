La victoire du RN est possible, même probable à terme. Et alors, ça change quoi ?

Une victoire électorale du RN ou d'une coalition où il est dominant paraît de plus en plus probable à terme.

Il faut avouer que les futurs vainqueurs paraissaient lors de la dernière échéance en juin 2024 plus embarrassés que triomphants à la perspective de ce changement radical de rôle. Ils ne sont en effet pas très bien préparés culturellement pour représenter les classes dominantes de ce pays. Mais ils vont s’y atteler avec l’enthousiasme des néophytes.

Autrefois le projet de l’extrême-droite pour lequel la bourgeoisie conservatrice ou libérale lui concédait parfois le pouvoir était simple : établir un état d'exception pour mettre au pas la classe ouvrière par la répression, et persécuter des boucs émissaires pour détourner la colère populaire contre le capital - à l'époque, les juifs. Si on met de coté le cas emblématique mais tout de même particulier où l’extrême droite était la manifestation d’un projet de guerre impérialiste de la bourgeoisie nationale dirigé contre des pays étrangers et des territoires à coloniser, comme les fascisme et nazisme étymologiques.

Ce fascisme là qui aboutit à Auscwitz est mieux représenté de nos jours par "l'extrême centre" qui contrôle les principaux pays de l'Union européenne et le Royaume Uni, par Glucksmann ou par Macron chez nous, et qui travaille activement et cyniquement à créer les conditions d 'une guerre à la Russie ouvertement déclarée, qui soutient tacitement le génocide en cours à Gaza, et qui veut participer aux guerres américaines contre l'Iran et contre la Chine.

Le paradigme de l’extrême-droite sans visée de conquête militaire, à usage politique interne, c’est l’espagnole de Franco. Elle ramassait de tout, des catholiques intégristes, des démocrates-chrétiens, des fascistes, des monarchistes, des régiments marocains, et le patronat moderniste de Catalogne – jusqu’au surréalisme version Salvador Dali. … elle n’avait de cohérence idéologique que dans sa haine viscérale et sadique de la classe ouvrière et des groupes politiques qu’elle avait créés, socialistes, anarchistes, communistes. Pas même dans le nationalisme et la religion. Quand les partis qu’elle avait déclarés comme ses ennemis mortels s’affranchirent de leur lien organique avec la classe ouvrière, ils devinrent tolérables, et les forces qui avaient soutenu le franquisme acceptèrent et organisèrent le retour à la démocratie libérale et l’intégration européenne.

Un des arguments de la psychose entretenue savamment dans les médias à ce sujet est l’idée que le parti hitlérien NSDAP serait arrivé « démocratiquement » au pouvoir, en remportant les élections en 1932 à la surprise générale. En réalité il y parvint grâce à l’appui politique et matériel des grands patrons, qui lui donnèrent la force de frappe électorale, et comme ils n’avaient pas atteint la majorité absolue, en faisant avec l’assentiment des forces conservatrices traditionnelles un coup d’État institutionnel. Ceux qui avaient cru faire barrage à Hitler en votant pour Hindenburg lui remirent les clefs du pouvoir.

Si telle est l’intention de la bourgeoisie française aujourd’hui, ce qui serait un peu anachronique, mais qui sait ? ce n’est pas en faisant barrage électoral qu’on allait l’empêcher - et en votant pour qui ? Pour un pseudo front populaire pro-UE et pro-OTAN qui n'a donc aucune possibilité de mettre en pratique son programme et dont les chefs se disputaient déjà le poste de premier ministre avant même qu'on leur ait proposé?

Il n’y a pas de menace fasciste contre les classes populaires à proprement parler tant qu’il n’y a pas de menace symétrique contre la bourgeoisie provenant de la classe ouvrière. Et où la verrait-on aujourd’hui ? Quant à la menace raciste, non seulement des figures notoires du sionisme souhaitent la victoire du RN parce qu’elles le considèrent comme « pro-juif », mais on dirait bien qu'il n'a aucune peine à recruter des candidats opportunistes issus de l’immigration arabo-musulmane, ou de la communauté LGTB.

Les gesticulations de Donald Trump depuis le début de son mandat présidentiel en janvier 2025 ne modifient cette analyse qu'à la marge. et s'il est vrai qu'il a réintroduit des éléments de langage clairement fascistes dans le débat politique, il a ainsi polarisé contre lui une majorité de la société américaine.

L'extrême-droite ici à là-bas essentiellement un épouvantail, à l'occasion dangereux, mais qui doit principalement détourner l’attention du public en France des intentions bellicistes des forces véritablement maléfiques, nationales, européennes et atlantiques qui nous entrainent en ce moment même vers une troisième guerre mondiale de l’Occident global contre la Russie, la Chine, et les autres continents.