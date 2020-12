Dossier provisoire contre l'anti-stalinisme sous ses formes variées

Qu'il soit fasciste, gauchiste, conservateur, libéral, socialiste, hystérique, pseudo-scientifique, chrétien, juif, musulman, bouddhiste, ...., l'antistalinisme scolaire, universitaire, paranoïaque, officiel, convenu, moralisateur et obligatoire de notre époque est un môle de la contre-révolution idéologique qu'il faut miner, affaiblir et dissoudre pour avancer vers l'avenir. Ce n'est pas trop difficile, la plupart des autorités historiques reconnues en la matière sont des pitres qui seraient récusés par leur pairs sur n'importe quelle autre question.

A noter cependant que les arguments des textes en lien ci-dessous vont dans le sens d'une réhabilitation partielle ou totale de Staline mais ne sont pas toujours compatibles entre eux (le contraire d'une erreur étant souvent une erreur aussi).

Quand l'historiographie bourgeoise se pose des questions sur Staline ( publié dans : Front historique )

Lu sur le blog de Danielle Bleitrach (photos anthropométriques de Staline à 25 ans, choises par RC): Deux images contrastées surgissent des appréciations de Joseph Staline écrites par ses ...

"Khrouchtchev a menti", par Grover Furr, aux éditions Delga, préface de Losurdo (11/09/2014 publié dans : Publications )

Dans son « rapport secret » de février 1956, Nikita Khrouchtchev a accusé Joseph Staline de crimes immenses. Le rapport a porté un coup terrible au mouvement communiste international, il a changé ...

Note de lecture de Losurdo : Staline, histoire et critique d'une légende noire (28/09/2014 publié dans : GQ )

Note de lecture par Gilles Questiaux: Stalin, storia e critica di une legenda nera (Staline, histoire et critique d'une légende noire) publié à Milan en 2008 et traduction française à Bruxelles en ...

Présentation du livre « Les guerres de Staline » de Geoffrey Roberts, par Annie Lacroix-Riz, lundi 15 septembre à Paris (09/09/2014 publié dans : Initatives et rendez-vous )

Invitation Le Cercle Universitaire d'Etudes Marxistes* en collaboration avec les Editions Delga vous invitent à la présentation du livre « Les guerres de Staline » de Geoffrey Roberts** par Annie ...



Geoffrey Roberts, Stalin's Wars: From World War to Cold War, 1939-1953 : un événement éditorial ( publié dans : Front historique )

Envoyé par Alain Rondeau. Je souhaite vivement, comme l'annonce Annie LACROIX-RIZ, que ce livre soit traduit en FRANCAIS prochainement - AR ...



Un autre regard sur Staline, Ludo Martens (1995), compte rendu de lecture, version augmentée ( publié dans : GQ )

Un autre regard sur Staline, Ludo Martens (1995), édition EPO Ludo Martens, décédé en 2011, est un dirigeant politique belge, fondateur du PTB, mouvement d’inspiration maoïste qui a évolué pour ...

Annie Lacroix-Riz répond à l'historien trotskyste Jean Jacques Marie, biographe de Staline (13/02/2013 publié dans : Front historique )

Le Pecq, le 8 décembre 2007 Annie LACROIX-RIZ Jean-Jacques MARIE Cher collègue, Vous me permettrez de préciser les inexactitudes et malhonnêtetés de votre article, tout en répondant aux arguments ...



L'Holodomor, nouvel avatar de l'anticommunisme et du fascisme européens ( publié dans : Ukraine )

republié sur RC le 2 décembre 2009, un texte démystificateur majeur de 2008 L’HOLODOMOR, NOUVEL AVATAR DE L’ANTICOMMUNISME « EUROPÉEN » Annie Lacroix-Riz, professeur d’histoire contemporaine, ...

Le discours radiodiffusé de Staline du 3 juillet 1941 ( publié dans : Front historique )

70 ans après le commencement de la bataille de Stalingrad, un rappel historique s'impose! Camarades ! Citoyens ! Frères et Soeurs ! Combattants de notre armée et de notre flotte ! Je m’adresse a ...

Les trois contradictions de l’époque impérialiste, par Joseph Staline (11/10/2014 publié dans : Front historique )

Extrait d'un pédagogue redoutable, lu sur le blog de Marc : source : Les Questions du Léninisme Le léninisme a grandi et s’est constitué dans les conditions de l’impérialisme, alors que les ...

Staline à l’Agence juive d’Amérique (1931) (12/02/2014 publié dans : Front historique )

Repris sur le site maoiste juif Hapoel Le chauvinisme national et racial est une survivance des mœurs misanthropiques propres à la période du cannibalisme. L’antisémitisme, comme forme extrême du ...

Citation archi-célèbre de Staline, vraie ou fausse? Qui veut répondre ? à jour 11 janvier 2014 (14/01/2014 publié dans : Front historique )

Question ouverte au public, pour la nouvelle année : Staline a-t-il déclaré, oui ou non, que "la mort d'une personne est une tragédie, mais que la mort d'un million de personnes est une ...

Pourquoi il n'y a pas eu de génocide en Ukraine en 1932-33 (19/06/2014 publié dans : Ukraine )

Sur la famine ukrainienne de 1932 il y a eu des études historiques poussées non partisannes et non concluantes, et quoiqu’on en dise, on ne trouve rien dans les archives qui établisse ou même qui ...

La chute de l'URSS signifie-t-elle l'échec du socialisme? un point de vue marxiste-léniniste (06/10/2014 publié dans : Front historique )

Lu sur un site ML (lien à la fin) un texte de Vincent Gouysse, en 2006. Il a sa cohérence, mais il n'explique pas comment les peuples soviétiques se sont laissés déposséder de leur État, et que ce ...

Une histoire normale de l’URSS (parue en juin 2013) (20/09/2014 publié dans : Front historique )

Lu sur le blog de Danielle Bleitrach (je n'ai pas encore lu le livre en question). par Sophie Coeuré , le 12 juin En brossant un portrait de la société soviétique, de Lénine à Gagarine, un jeune ...

Staline contre la bureaucratie du Parti, 1/2 ( publié dans : Front historique )

Le point de vue de GF mérite discussion (NDRC): Les falsifications de l'histoire : Staline et la lutte pour la réforme démocratique, par Grover Furr. Chapitres 1 à 5 ( 6 et 7 manquants : ...



Staline contre la bureaucratie du Parti, 2/2 ( publié dans : Front historique )

Par Grover Furr, suite et fin (date 2005?) lien au début du texte (§ 6 et 7 manquent) : Staline contre la bureaucratie du Parti, 1/2 8. Pendant la guerre Vers la fin de la deuxième guerre mondiale ...

Staline et la Révolution