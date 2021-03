Citation archi-célèbre de Staline, vraie ou fausse? enfin la réponse !

Il y a sept ans, le 1er janvier 2014, Réveil Communiste proposait au public une sorte de concours :

Staline a-t-il déclaré, oui ou non, que "la mort d'une personne est une tragédie, mais que la mort d'un million de personnes est une statistique", et si oui, quelqu'un est-il capable d'informer sur le contexte et de fournir les références exactes de la citation?

Dans le cas où personne ne saurait la retrouver avec précision, nous la rangerions parmi les foisonnantes légendes urbaines colportées par la propagande anticommuniste.

Au 11 janvier 2014, aucun lecteur de ce blog n'avait pu donner la référence de la citation. Interrogé sur la question, le biographe trotskyste de Staline, JJ Marie, peu suspect de sympathie pour le personnage, doutait fortement de son authenticité.

Il ne s'agit pas d'une vaine question d'érudition historique, puisque la citation est reprise en écho par tous ceux qui veulent dépeindre Staline comme un tyran cynique et sans principes, et étendre ce jugement par extension à l'ensemble du mouvement communiste qu'il dirigea de fait entre 1926 et et 1953. Cette citation plus que douteuse n'est pas sans rapport non plus avec l'inflation délirante sous la plume des historiens bourgeois du nombre des victimes de la répression en URSS, en ce qu'elles donne une certaine crédibilité psychologique à des évaluations multimillionnaires parfaitement ridicules !

le 25 mars 2020, une réponse était enfin parvenue dans un post signé Thalie :

"C'est Kurt Tucholsky qui attribue cette phrase a un diplomate français dans son essai Französischer Witz écrit en 1925. "Darauf sagt ein Diplomat vom Quai d'Orsay: "Der Krieg? Ich kann das nicht so schrecklich finden! Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik!" (La guerre? je ne peux pas la trouver si terrible ! La mort d'un homme est une catastrophe. Cent mille morts : ça, c'est une statistique !)

PS : Une autre question est toujours au concours. Quand, avec qui et dans quelles circonstances Staline aurait-il ainsi ironisé stupidement : "le Vatican, combien de divisions?"