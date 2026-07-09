La bonne nouvelle du jour (9 juillet 2026)

Pour la première fois et malgré l’opposition du Département d’État, La Havane a demandé et obtenu que le débat sur le blocus imposé par Washington fasse l’objet d’un « débat d’urgence » au sein de l’Assemblée générale des Nations unies.

Il s’agit d’une offensive diplomatique sans précédent, visant à alerter l’opinion publique internationale sur l’aggravation dramatique de sa situation sur l’île caribéenne.



Le débat a eu lieu le 7 juillet dernier. Des publications et des documents ont démasqué le récit des dirigeants étasuniens, articulé avec les médias, pour empêcher ce débat.

« The Nation » a publié un article qui révèle que le département d’État américain, sous les instructions du secrétaire d’État Marco Rubio, a envoyé un câble diplomatique à ses ambassades pour faire pression sur les gouvernements et empêcher le débat à l’ONU sur les agressions contre Cuba.

Le câble ordonnait aux ambassades américaines de faire pression sur leurs pays hôtes pour qu’ils s’opposent au débat.

Avant même le vote, le représentant des États-Unis a essayé de saboter la discussion en s’opposant au processus.

« Le discours cynique de leur délégué comme celui de ses chefs niant le blocus ont été si éhontés qu’ils n’ont pas empêché l’approbation par une majorité écrasante, sur le blocus génocidaire et la menace militaire » (Miguel Diaz Canel).

Le vote est clair : 136 voix pour le débat, 6 contre, et 30 abstentions.

Un carton rouge pour Trump et son gouvernement !

Le blocus étouffe et tue silencieusement !

C’est ainsi que s’est exprimé dans son intervention le ministre cubain des Affaires étrangères qui a dénoncé, une nouvelle fois, les conséquences du blocus sur la vie quotidienne, notamment l’impact humanitaire du blocus énergétique imposé par les É.-U. Après lui, de nombreux représentants des pays membres ont apporté leur soutien à la demande de débat déposée par Cuba.

Il faut noter que dans le même temps que cette bataille était menée à l’ONU, les responsables politiques de l’Île ont adopté une série de très importantes transformations économiques et sociales afin d’adapter le modèle socialiste cubain aux dures réalités actuelles, y compris l’agression brutale et croissante des États-Unis. Nous avons commencé à les traiter dans nos publications, nous poursuivrons l’exercice afin de bien en comprendre les changements que cela comporte et leur mise en œuvre.

Pour notre association cela aura, sans nul doute, des incidences dans notre calendrier de travail, avec la mise en valeur de ce qui fait notre spécificité : la coopération tant auprès des entreprises que des collectivités territoriales.

La solidarité se poursuit et le soutien politique est plus que jamais indispensable.

Je ne puis terminer cet éditorial sans une pensée pour notre regretté Président, mon cher ami et camarade, Victor Fernandez, qui nous a quittés le 7 juillet 2025.

Bien à vous,