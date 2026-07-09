Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

La bonne nouvelle du jour (9 juillet 2026)

9 Juillet 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #La bonne nouvelle du jour

 
Après la Belgique, Cuba délivre un CARTON ROUGE à l’équipe Trump/Rubio !

Pour la première fois et malgré l’opposition du Département d’État, La Havane a demandé et obtenu que le débat sur le blocus imposé par Washington fasse l’objet d’un « débat d’urgence » au sein de l’Assemblée générale des Nations unies.

Il s’agit d’une offensive diplomatique sans précédent, visant à alerter l’opinion publique internationale sur l’aggravation dramatique de sa situation sur l’île caribéenne.

Le débat a eu lieu le 7 juillet dernier. Des publications et des documents ont démasqué le récit des dirigeants étasuniens, articulé avec les médias, pour empêcher ce débat.
« The Nation » a publié un article qui révèle que le département d’État américain, sous les instructions du secrétaire d’État Marco Rubio, a envoyé un câble diplomatique à ses ambassades pour faire pression sur les gouvernements et empêcher le débat à l’ONU sur les agressions contre Cuba.
Le câble ordonnait aux ambassades américaines de faire pression sur leurs pays hôtes pour qu’ils s’opposent au débat.
Avant même le vote, le représentant des États-Unis a essayé de saboter la discussion en s’opposant au processus.

« Le discours cynique de leur délégué comme celui de ses chefs niant le blocus ont été si éhontés qu’ils n’ont pas empêché l’approbation par une majorité écrasante, sur le blocus génocidaire et la menace militaire » (Miguel Diaz Canel).

Le vote est clair : 136 voix pour le débat, 6 contre, et 30 abstentions.
Un carton rouge pour Trump et son gouvernement !

Le blocus étouffe et tue silencieusement !
C’est ainsi que s’est exprimé dans son intervention le ministre cubain des Affaires étrangères qui a dénoncé, une nouvelle fois, les conséquences du blocus sur la vie quotidienne, notamment l’impact humanitaire du blocus énergétique imposé par les É.-U. Après lui, de nombreux représentants des pays membres ont apporté leur soutien à la demande de débat déposée par Cuba.

Il faut noter que dans le même temps que cette bataille était menée à l’ONU, les responsables politiques de l’Île ont adopté une série de très importantes transformations économiques et sociales afin d’adapter le modèle socialiste cubain aux dures réalités actuelles, y compris l’agression brutale et croissante des États-Unis. Nous avons commencé à les traiter dans nos publications, nous poursuivrons l’exercice afin de bien en comprendre les changements que cela comporte et leur mise en œuvre.

Pour notre association cela aura, sans nul doute, des incidences dans notre calendrier de travail, avec la mise en valeur de ce qui fait notre spécificité : la coopération tant auprès des entreprises que des collectivités territoriales.
La solidarité se poursuit et le soutien politique est plus que jamais indispensable.

Je ne puis terminer cet éditorial sans une pensée pour notre regretté Président, mon cher ami et camarade, Victor Fernandez, qui nous a quittés le 7 juillet 2025.

Bien à vous,

Roger Grevoul
Président Fondateur de Cuba Coopération France, Rédacteur en chef du site internet et de la Lettre Hebdomadaire
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
La bonne nouvelle du jour (3 juillet 2026)
La bonne nouvelle du jour (3 juillet 2026)
Quelques bonnes nouvelles du jour (27 juin 2027)
Quelques bonnes nouvelles du jour (27 juin 2027)
La bonne nouvelle du jour (20 juin 2026)
La bonne nouvelle du jour (20 juin 2026)
La très bonne nouvelle du jour (19 juin 2026) !
La très bonne nouvelle du jour (19 juin 2026) !
Court hommage video à Domenico Losurdo, 8 ans après sa disparition le 28 juin 2018
Le PRCF sur les limites des candidatures Roussel et Mélenchon
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop