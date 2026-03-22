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Réveil Communiste

La Russie tente enfin de rompre le siège énergétique de Cuba

22 Mars 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Russie, #Cuba, #États-Unis

Deux pétroliers RUSSES font route vers CUBA pour briser le blocus énergétique - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

Deux pétroliers RUSSES font route vers CUBA pour briser le blocus énergétique - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

S uite aux nombreuses coupures de courant qu'a connues Cuba en raison de l'embargo énergétique américain, deux pétroliers russes transportant des produits énergétiques font route vers l'île....

https://www.communcommune.com/2026/03/deux-petroliers-russes-font-route-vers-cuba-pour-briser-le-blocus-energetique.html

C'est sa propre crédibilité qui est en jeu

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Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

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