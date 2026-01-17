Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Une lettre de Cuba

17 Janvier 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Positions

Une lettre de CUBA - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

Une lettre de CUBA - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

La lettre d'un ami de l'association " Cuba Linda " qui vit à Cuba On me demande souvent : comment ça se passe. Voici la vérité, de mon point de vue : Tout d'abord, pour ceux qui l'ignorent, Cub...

https://www.communcommune.com/2026/01/une-lettre-de-cuba.html

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Gauche bourgeoise, ou gauche blanche ?
Gauche bourgeoise, ou gauche blanche ?
Réflexions sur la croissance du vote pour les mouvements d'extrême-droite dans le monde et en France
Réflexions sur la croissance du vote pour les mouvements d'extrême-droite dans le monde et en France
Banalités sur le socialisme et le "communisme", 11 textes de GQ de l'été 2025
Banalités sur le socialisme et le "communisme", 11 textes de GQ de l'été 2025
L'agression américaine aurait renforcé la révolution chaviste ...
L'agression américaine aurait renforcé la révolution chaviste ...
Les idées d'Adam Smith ont fait leur temps
Discours de Diaz-Canel, président de Cuba, en hommage aux 32 soldats cubains tombés au Venezuela
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop