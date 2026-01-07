Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Les 32 soldats cubains tués par les Américains à Caracas

7 Janvier 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Cuba, #Impérialisme

HONNEUR et GLOIRE : les combattants cubains tués lors d'un acte terroriste criminel commis par les États-Unis au Venezuela - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

HONNEUR et GLOIRE : les combattants cubains tués lors d'un acte terroriste criminel commis par les États-Unis au Venezuela - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

cuba-32-photos-venezuela-01-2026.jpg Cuba Linda rend hommage aux 32 combattants cubains héroïques qui ont donné leur vie en défendant la République bolivarienne du Venezuela et son président ...

https://www.communcommune.com/2026/01/honneur-et-gloire-les-combattants-cubains-tues-lors-d-un-acte-terroriste-criminel-commis-par-les-etats-unis-au-venezuela.html

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Cuba Coopération , éditorial. La doctrine Monroe, qu'est-ce que c'est ?
Cuba Coopération , éditorial. La doctrine Monroe, qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi lire Gramsci maintenant ?
Pourquoi lire Gramsci maintenant ?
Si socialisme de marche pas, de quoi ont-ils peur ?
Si socialisme de marche pas, de quoi ont-ils peur ?
Les forces des États-Unis se concentrent en République Dominicaine en vue d'une éventuelle attaque contre le Venezuela
Les forces des États-Unis se concentrent en République Dominicaine en vue d'une éventuelle attaque contre le Venezuela
Atttention à la désinformation : le Venezuela est toujours debout !
Retour sur Charlie Hebdo, et la fonction qu'il remplissait dans le nouvel âge du capitalisme
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop