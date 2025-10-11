Gaza : la paix coloniale ?

LA PAIX COLONIALE

Manlio Dinucci

Finalement le cessez le feu, finalement la paix à Gaza ? Pour répondre à cette question, Grandangolo reconstruit ce qui est advenu depuis le 7octobre 2023, que nous avions défini “Le 11 Septembre du Moyen-Orient”, reliant le scénario moyen-orientai à l’européen et américain. Le cadre réel, qui émerge des faits, est bien différent de celui présenté par notre mainstream politico-médiatique.

Finalement le cessez le feu, finalement la paix à Gaza ? Pour répondre à cette question, Grandangolo reconstruit ce qui est advenu depuis le 7octobre 2023, que nous avions défini “Le 11 Septembre du Moyen-Orient”, reliant le scénario moyen-orientai à l’européen et américain. Il convient avant tout de connaître le Plan de Paix de Trump, dont nous avons rapporté les parties essentielles dans l’épisode de Grandangolo intitulé” “Les pacificateurs”. Nous les re-publions ci-après.

“Gaza sera gouvernée par un comité palestinien technocratique et apolitique, responsable de la gestion quotidienne des services publics. Ce comité sera composé de Palestiniens qualifiés et d’experts internationaux, sous la supervision et le contrôle d’un nouvel organisme international de transition : le Conseil de paix, qui sera conduit et présidé par le président Donald J. Trump avec d’autres membres et chefs d’Etat qui seront annoncés, parmi lesquels l’ex-premier ministre Tony Blair.”

“Les États-Unis collaboreront avec les partenaires arabes et internationaux pour constituer une Force Internationale de Stabilisation (ISF) à déployer immédiatement à Gaza. L’ISF entraînera et soutiendra des forces de police palestiniennes soigneusement sélectionnées. Les Forces de Défense Israéliennes céderont progressivement le territoire de Gaza à la Force Internationale de Stabilisation, exception faite pour une présence de sécurité périmétrique qui demeurera tant que Gaza ne sera pas protégée de façon adéquate de toute menace terroriste.”

“Sera élaboré un plan de développement économique de Trump pour reconstruire et relancer Gaza en convoquant un groupe d’experts qui ont contribué à la naissance de certaines des florissantes villes modernes du Moyen-Orient. De nombreuses propositions pondérées d’investissement et d’enthousiasmantes idées de développement ont été élaborées par des groupes internationaux bien intentionnés et seront prises en considération pour synthétiser les cadres de sécurité et gouvernance afin d’attirer et faciliter ces investissements. Sera instituée une zone économique spéciale avec tarifs préférentiels et taxes d’accès à négocier avec les pays participants.”

Le New York Times écrit : “le président Trump est sur le point d’atteindre le plus grand résultat diplomatique de son second mandat -la cessation de la brutale guerre entre Israël et Hamas- et a déclaré être pressé de voler au Moyen-Orient pour présider le cessez le feu et accueillir les otages qui ont passé deux longues années en captivité. Trump affirme qu’Israël retirera ses troupes dans la première phase de l’accord. Pour Trump, le succès dans cette entreprise est la preuve définitive de son objectif auto-défini de négociateur et pacificateur, non moins que la route vers le Prix Nobel de la Paix qu’il a ouvertement ambitionné.

Le cadre réel, qui émerge des faits, est bien différent de celui présenté par notre mainstream politico-médiatique. Le Plan de paix de Trump fait partie des objectifs stratégiques poursuivis par les Etats-Unis et Israël dans le scénario moyen-oriental. Même si l’interruption des bombardements israéliens et le probable déblocage des aides alimentaires feront tomber le nombre de victimes palestiniennes, le génocide du peuple palestinien continuera, entendu non seulement comme massacre mais comme désagrégation de ce qui constitue une nation : l’Etat, la souveraineté sur son propre territoire, la conservation de son propre héritage historique et culturel. Tout cela continuera à être dénié au peuple palestinien. Les Palestiniens qui resteront à Gaza, que le plan de Trump veut transformer en une luxueuse “Riviera du Moyen-Orient” habitée par des milliardaires, sont destinés à des fonctions serviles. Les Palestiniens de la Cisjordanie conservent des zones de plus en plus restreintes de leur Territoire, dont la plus grande partie est désormais sous le contrôle d’Israël qui l’occupe avec ses propres colonies. La population palestinienne de la Cisjordanie vit sous un régime de terreur instauré par l’armée et par les colons israéliens, qui détruisent habitations et oliveraies, emprisonnent, torturent et assassinent.

Bref résumé de la revue de presse Grandangolo de vendredi 10 octobre sur la chaîne TV italienne Byoblu

https://www.byoblu.com/2025/10/10/la-pace-coloniale-pangea-grandangolo/

Traduit de l’italien par M-A P