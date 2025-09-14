Scénarios de guerre

SCENARIOS DE GUERRE

Manlio Dinucci

En Europe

“Des drones provenant de la Russie ont violé l’espace aérien polonais. Nos défenses aériennes ont garanti avec succès la défense du territoire de l’OTAN. Les Alliés ont exprimé leur solidarité et dénoncé le comportement inconsidéré de la Russie. Il est clair que cette violation n’et pas un incident isolé” : c’est ce qu’a déclaré le secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte, en précisant qu’à l’opération a participé aussi un avion italien : un E.550 CAEW de l’Aéronautique Militaire Italienne qui a décollé de la base aérienne d’Ämari en Estonie. C’est un vélivole E.550 CAEW avec fonctions de commande, contrôle et communications, un véritable commandement volant des opérations militaires, projeté et construit en Israël.

En accusant la Russie d’avoir volontairement violé l’espace aérien polonais, l’OTAN a complètement ignoré le fait que la Biélorussie avait déclaré avoir abattu plusieurs drones qui avaient perdu leur route à cause d’interférences d’appareillages de guerre électronique pendant un affrontement aérien entre Russie et Ukraine, et que Minsk avait informé la Pologne et la Lituanie de l’approche des drones. On n’a pas trouvé de traces d’explosifs sur les fragments de drones retrouvés en Pologne orientale. Le Ministère de la Défense russe a communiqué que les forces armées russes avaient attaqué pendant la nuit plusieurs structures militaires dans la partie occidentale de l’Ukraine. Des objectifs n’avaient pas été prévus en Pologne. Le Ministère de la Défense russe s’est dit prêt une consultation avec la Pologne sur cette question, mais il n’a pas reçu de réponse.

La même position que l’OTAN a été prise par l’Union Européenne. Ursula von der Leyen a parlé de “violation inconsidérée et sans précédents de l’espace aérien polonais et européen par la Russie “ en soulignant: “La liberté de l’Ukraine est la liberté de l’Europe. Vingt-six pays de la Coalition des Volontaires se sont dits prêts à faire partie d’une force de réassurance en Ukraine dans le contexte d’un cessez-le-feu. Personne n’a soutenu l’Ukraine comme l’Union Européenne, qui jusqu’à présent a concédé presque 170 milliards d’euros d’aides militaires et financières. Il en faudra d’autres. Au début de cette année nous avons lancé une plan qui prévoit de verser 800 milliards d’euros dans le secteur de la Défense. Naturellement l’OTAN restera toujours fondamentale”. En d’autres termes, les pays de l’Union Européenne resteront dans l’Alliance sous commandement étasunien.

En Amérique Latine

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré que huit navires militaires étasuniens avec 1.200 missiles ont pris pour cible son pays, qui a été placé dans un état d’alerte de défense maximale. L’opération militaire étasunienne est formellement dirigée contre les cartels de la drogue au Vénézuela et d’autres pays latino-américains, mais en réalité elle relance les interventions militaires étasuniennes en Amérique Latine. Washington a doublé à 50 millions de dollars la mise à prix pour la capture de Maduro, dont la réélection en 2024 n’a pas été reconnue par les Etats-Unis. Dans ce but, en préparation d’une possible attaque contre le Venezuela -le pays avec les plus grosses réserves assertées de pétrole au monde- l’Administration Trump, en plus des navires de guerre, est en train de déployer à Puerto Rico des chasseurs F-35 et des bataillons de marines.

Au Moyen-Orient

Israël a attaqué le siège du Hamas à Doha, au Qatar. L’attaque a été effectuée par 15 chasseurs, qui ont largué 10 bombes. Des drones ont aussi participé à l’opération. Le président Trump a déclaré que la décision d’effectuer cette attaque au Qatar, allié des États-Unis, a été prise par Netanyahou et non par le président des États-Unis. Cette version n’est pas crédible : à une trentaine kilomètres du siège du Hamas à Doha se trouve la base aérienne étasunienne d’Al Udeid, la plus grande du Moyen-Orient, qui a sûrement été avertie auparavant du plan d’Israël d’attaquer le siège du Hamas dans la proche Doha. La preuve en est que quand les chasseurs israéliens ont pénétré dans l’espace aérien qatari, le commandement de la base étasunienne n’ lancé aucune alarme ni effectué aucune action, c’est-à-dire a permis aux chasseurs israéliens d’accomplir l’attaque. Grâce au soutien continu des États-Unis et de l’OTAN, les forces armées israéliennes continuent sans dérangement à démolir le peu qui reste encore à Gaza, à occuper toujours plus la Cisjordanie et à massacrer la population palestinienne par les bombes et la faim.

