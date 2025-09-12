Réaction d'un des partis communistes indiens sur la révolution de couleur en cours au Népal
12 Septembre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Sous contient indien
le Parti communiste indien exprime son inquiétude face à la situation au Népal - Analyse communiste internationale
le Parti communiste indien exprime son inquiétude face à la situation au Népal et appelle à l'unité des forces progressistes et à la défense de la démocratie 11/09/2025, 15h25 Inde, Parti c...
https://mouvementcommuniste.over-blog.com/2025/09/le-parti-communiste-indien-exprime-son-inquietude-face-a-la-situation-au-nepal.html
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 7071 Impérialisme
- 4818 Ce que dit la presse
- 4398 Economie
- 3267 lutte contre l'impérialisme
- 3170 Répression
- 2892 Journal des luttes
- 2865 Front historique
- 2740 États-Unis
- 2390 Qu'est-ce que la "gauche"
- 2315 A gerber !
- 2270 Ukraine
- 2127 l'Europe impérialiste et capitaliste
- 2091 classe ouvrière
- 2055 Cuba
- 2018 Russie
- 1877 Positions
- 1845 Syndicalisme en débat
- 1766 Initatives et rendez-vous
- 1735 Théorie immédiate
- 1662 Chine
- 1571 L'Internationale
- 1324 Élections
- 1235 Réseaux communistes
- 1135 Venezuela
- 1101 loi travail
- 1046 L'Europe impérialiste et capitaliste
- 1020 Amérique latine
- 935 Asie
- 873 Afrique
- 873 Europe de l'Est
- 858 élection 17
- 843 la bonne nouvelle du jour
- 669 Publications
- 615 Royaume-Uni
- 592 Art et culture révolutionnaires
- 575 Congrès du PCF depuis 2008
- 567 Syrie
- 542 Asie occidentale
- 524 Articles les plus lus archivés chaque semaine
- 475 GQ
- 469 Corée
- 439 Colombie
- 433 Euroboycott
- 374 Grèce
- 350 Luttes 2008-2011
- 349 Communistes en Italie
- 347 Brésil
- 316 La bonne nouvelle du jour
- 303 Bolivie
- 289 Mille raisons de regretter l'URSS
Archives
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007