Lecornu : et de sept !
10 Septembre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Front politique intérieur
LECORNU nouveau Premier ministre : un changement qui ne change rien - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]
M oins de deux jours après la chute de François Bayrou, Emmanuel Macron a désigné Sébastien Lecornu comme nouveau Premier ministre. L'ancien ministre des Armées devient le septième chef du ...
https://www.communcommune.com/2025/09/lecornu-nouveau-premier-ministre-un-changement-qui-ne-change-rien.html
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 7070 Impérialisme
- 4817 Ce que dit la presse
- 4400 Economie
- 3266 lutte contre l'impérialisme
- 3168 Répression
- 2892 Journal des luttes
- 2866 Front historique
- 2738 États-Unis
- 2390 Qu'est-ce que la "gauche"
- 2315 A gerber !
- 2269 Ukraine
- 2127 l'Europe impérialiste et capitaliste
- 2091 classe ouvrière
- 2053 Cuba
- 2017 Russie
- 1878 Positions
- 1845 Syndicalisme en débat
- 1764 Initatives et rendez-vous
- 1736 Théorie immédiate
- 1662 Chine
- 1570 L'Internationale
- 1323 Élections
- 1234 Réseaux communistes
- 1134 Venezuela
- 1101 loi travail
- 1044 L'Europe impérialiste et capitaliste
- 1020 Amérique latine
- 934 Asie
- 873 Afrique
- 872 Europe de l'Est
- 858 élection 17
- 843 la bonne nouvelle du jour
- 668 Publications
- 617 Royaume-Uni
- 592 Art et culture révolutionnaires
- 575 Congrès du PCF depuis 2008
- 567 Syrie
- 542 Asie occidentale
- 524 Articles les plus lus archivés chaque semaine
- 476 GQ
- 468 Corée
- 439 Colombie
- 433 Euroboycott
- 374 Grèce
- 350 Luttes 2008-2011
- 349 Communistes en Italie
- 346 Brésil
- 315 La bonne nouvelle du jour
- 303 Bolivie
- 287 Mille raisons de regretter l'URSS
Archives
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007