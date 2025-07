Quand Trump écrit à Lula voilà ce que ça donne

comaguer

Bulletin 618

12.07.2025





La Maison Blanche décrète





Pour la première fois nous avons entre les mains une lettre de la Maison Blanche non signée mais dont la taille et le lexique dépassent le sabir minimaliste du président.

Elle mérite la lecture (traduction française COMAGUER)

Elle commence par un soutien appuyé au réactionnaire Jair Bolsonaro et annonce indirectement la campagne médiatique internationale bruyante qui va être conduite pour soutenir le fils Bolsonaro dans la prochaine campagne présidentielle brésilienne.

S’en suit l’annonce des sanctions brutales élaborées pour punir Lula d’avoir présidé les Brics la semaine précédente. Les BRICS sont la bête noire des Trumpistes même si les pays membres n’affichent qu’une simple volonté de desserrer l’étreinte du système dollar . Rien de plus. Il n’y a qu’un seul pays socialiste dans les BRICS : la Chine. Les stratèges étasuniens , s’il en existe , devraient comprendre qu’un cauchemar interne au capitalisme : les BRICS peut en cacher un autre et d’une autre magnitude : le socialisme.

Donc, dans ce cadre limité, Trump a décidé de punir Lula pour créer une crise économique au Brésil et favoriser l’élection de Bolsonaro junior qui ferait la paire avec l’argentin à la tronçonneuse.

Ainsi fonctionne l’Internationale réactionnaire.





LA MAISON-BLANCHE

WASHINGTON

9 juillet 2025





À Son Excellence Luiz Inacio Lula da Silva

Président de la République fédérative du Brésil

Brasilia





Monsieur le Président,

Je connaissais l'ancien président Jair Bolsonaro, j'avais affaire à lui et je le respectais énormément comme le respectaient la plupart des dirigeants des autres pays. La façon dont le Brésil a traité l'ancien président Bolsonaro, un leader respecté dans le monde entier au cours de son mandat, y compris aux Etats-Unis, est une honte internationale. Ce procès ne devrait pas avoir lieu. C'est une chasse aux sorcières qui doit prendre fin IMMÉDIATEMENT!

En partie à cause des attaques insidieuses du Brésil contre les élections libres et la liberté d'expression fondamentale des Américains (comme l'a récemment illustré la Cour suprême du Brésil, qui a pris des des centaines de décisions de censure Secrètes et Illégales sur les plateformes de médias sociaux américaines, les menaçant de millions de dollars d'amendes et d'expulsion des médias sociaux brésiliens) nous appliquerons au Brésil , à partir du 1er août 2025, des droits de douane de 50 % sur tous les produits brésiliens expédiés aux États-Unis, outre les droits sectoriels sur les marchandises transbordées pour échapper à ces droits qui seront taxées au même niveau.

De plus, nous avons eu des années pour discuter de nos relations commerciales avec le Brésil, et nous avons conclu que nous devons nous éloigner de cette relation commerciale très inégale et de longue date engendrée par les politiques douanières et autres du Brésil et les barrières commerciales. Notre relation a été, malheureusement, loin d'être équilibrée.

Veuillez comprendre que le chiffre de 50 % est bien inférieur à ce qui est nécessaire pour rééquilibrer nos échanges. Et il est nécessaire de l’utiliser pour rectifier les graves injustices du régime actuel. Comme vous le savez, il n'y aura pas de droits de douane si le Brésil, ou les entreprises de votre pays, décidez de construire ou de fabriquer un produit aux États-Unis et, en fait, nous ferons tout notre possible pour obtenir des approbations rapidement, professionnellement et régulièrement – bref en quelques semaines.





Pas de formule de politesse dans ce courrier comminatoire qui prend des allures de décret (Executive order) comme Trump en signe en quantité pour les affaires intèrieures aux Etats-Unis .