La démolition des droits humains

LA DEMOLITION DES DROITS HUMAINS

Manlio Dinucci

Emblématique la vidéo réalisée par Gila Gamliel, ministre israélienne de la Science et de la Technologie, qui montre Gaza avec les Palestiniens désormais disparus de leur territoire. La vidéo montre une Trump Tower et autres gratte-ciels qui dominent la nouvelle Gaza. Elle montre le premier ministre israélien Netanyahou qui promène sur la plage de Gaza avec sa femme, et avec le président Trump et la première dame.

L’Appel “No censure di guerra” (Pas de censure de guerre), que nous avons lancé contre la suppression du Concert du chef d’orchestre russe Valery Gergiev à l’Opéra de Caserta, dénonce la violation de principes fondamentaux de la constitution italienne et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. De tels actes non seulement profanent le principe qui reconnaît que l’Art et la Science sont libres (art. 33 Constitution et art. 10 Cedu) et dénient le droit de manifester librement sa pensée par la parole, l’écrit et tout autre mayen de diffusion (art. 21 Const. et art 9 Cedu), mais surtout se posent en contraste ouvert avec l’interdiction de discrimination prévu à l’art. 3 de notre Constitution et par l’art. 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui, n’admettant aucune dérogation, établit que la jouissance des droits et des libertés reconnus dans la Convention doit être assuré sana aucune discrimination pour les opinions politiques ou pour l’origine nationale.

Ces violations entrent dans une offensive générale, par laquelle les Etats-Unis et d’autres puissances de l’Occident démolissent les fondations des droits humains : la Déclaration Universelle sur les droits humains qui, approuvée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1948, quand commence le processus de décolonisation, incorpore les enseignements dérivés de l’expérience de la Guerre Mondiale et les aspirations des peuples à la liberté et à la justice sociale ; le Pacte International sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels, adopté par l’assemblée Générale des Nations Unies en 1966 et entré en vigueur en 1976. À la base du Pacte est le principe que “tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.”

Les nouvelles de cette semaine, accompagnées de vidéos dramatiques, montrent comment Israël viole complètement ces principes, en détruisant les territoires palestiniens et en exterminant la population dans une action méthodique de génocide, soutenue principalement par les États-Unis. Emblématique est le montage vidéo réalisée par Gila Gamliel, ministre israélienne de la Science et de la Technologie, qui montre Gaza avec les Palestiniens désormais disparus de leur territoire. La vidéo montre une Trump Tower et autres gratte-ciels qui dominent la nouvelle Gaza. Elle montre le premier ministre israélien Netanyahou qui promène sur la plage de Gaza avec sa femme, et avec le président Trump et la Première Dame. “Voilà comment sera Gaza à l’avenir. La migration volontaire des habitants de Gaza [n’aura lieu] qu’avec Trump et Netanyahou. Ou nous ou eux”, écrit la ministre Gamliel.