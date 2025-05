Le Premier Mai de retour à Cuba

PREMIER MAI, LES CUBAINS RETOURNENT À LEURS PLACES ! PLUS QU’UN DÉFILÉ !

Trois ans après la dernière grande manifestation sur la mythique Place de la Révolution à La Havane, Cuba a renoué, ce jour, avec la tradition en organisant une mobilisation nationale de grande envergure.

La tenue de cette manifestation dans ce lieu avait été suspendue depuis 2022 au vu des multiples difficultés provoquées par la politique des États-Unis. Aujourd’hui malgré ces difficultés le pays entend montrer au monde « la réponse écrasante des Cubains face à l’adversité : l’unité autour du processus révolutionnaire ».

Dans d’autres grandes villes, dans de nombreux autres lieux, sont organisés ce jour des rassemblements de lutte pour la liberté, l’indépendance, la justice sociale, l’environnement et particulièrement la Paix. Ce sera aussi un symbole fort de résistance et d’engagement. Cette édition du 1er Mai aura cette année une dimension symbolique particulière, coïncidant avec le 25e anniversaire de la proclamation du concept de Révolution, par Fidel Castro. Une occasion de rencontre hommage à l’héritage politique du leader historique tout en mobilisant les énergies dans une perspective d’avenir. Ce sera une démonstration de force de tous les secteurs de la vie économique du pays en particulier de celui de la Santé Publique, l’un des plus ciblés par les campagnes qui visent à affaiblir les fondements du système cubain. Dans la préparation et dans le déroulement des activités, une place importante a été de donner à voir l’engagement quotidien dans tous les secteurs en diffusant des récits de vie, des vidéos mettant en lumière le rôle des travailleurs. « Pour Cuba, ensemble nous créons » aura été le slogan de cette journée. Il résume l’esprit de solidarité, d’union et d’action. Le lendemain, le 2 mai une Rencontre Internationale de solidarité avec Cuba réunira plus de 700 délégués venus des cinq continents. Parallèlement un programme riche et diversifié accompagnera les célébrations ; journées de bénévolat, événements sportifs et culturels, rencontres etc… Alors que l’Ile continue de faire face à des défis économiques et sociaux majeurs, le Premier Mai aura été, nous en sommes convaincus, un moment fort d’expression populaire, de fierté nationale et de défense des acquis de la Révolution ! Chers amis,

