Trump a-t-il repris le Canal de Panama à la Chine ?

COMAGUER

BULLETIN N° 610

24.03.2025

***

Le canal de Panama « arraché à la Chine » ?

Dans notre bulletin 606 nous avions essayé de faire la lumière sur les propos rapides et approximatifs de Trump dénonçant la « main mise chinoise » sur le canal de Panama.

Premier point

Le canal de panama est et reste une propriété de l’Etat de Panama, état souverain. Il est géré par une autorité publique nommée par le gouvernement panaméen. Les actuels rapports de force politiques dans ce pays font que la Conseil d’administration de l’autorité du canal dont les membres sont désignés par le gouvernement est entre les mains des grands bourgeois capitalistes du pays .

De ce point de vue critique développé par des universitaires panaméens on peut donc considérer que le Canal n’est pas la propriété du peuple panaméen mais nous savons d’expérience qu’une nationalisation n’est pas une socialisation.

Second point :

Les terminaux à conteneurs aux deux extrémités du canal étaient jusqu’à il y a peu concédés à la société hongkongaise CK HUTCHISON spécialisée depuis longtemps à Hong Kong dans ce type d’activité et qui avait étendu cette activité dans de nombreux autres ports du monde.

Qu’a fait le milliardaire Trump ? Il n’est pas allé chercher le plus gros milliardaire étasunien en lui demandant d’acheter les installations de HUTCHISON. Non, sortons de l’imagerie médiatique! Dans la phase impérialiste l’Etat capitaliste est au service du capital financier

En effet c’est Larry Fink le patron de BLACK ROCK le plus gros fonds financier du monde qui, averti des projets présidentiels, a lui-même proposé ses services à Trump pour acheter CK HUTCHISON. Dans sa trésorerie qui s’élève à prés de 12 mille milliards de dollars BLACKROCK a puisé de la menue monnaie et pour 22 milliards de dollars a pris le contrôle à 80% de la filiale spécialisée du groupe HUTCHISON qui ,outre les deux de Panama, gère 41 terminaux à conteneurs dans 23 pays.

Mais BLACK ROCK ne sait rien faire de ses mains à part cliquer sur des cours de bourse et il a dû s’adjoindre les services d’un professionnel pour faire fonctionner ces terminaux. Son choix s’est porté sur le groupe italo-suisse MSC qui gère aujourd’hui la première flotte de navires porte-conteneurs du monde et une trentaine de terminaux à conteneurs compte non tenu de la nouvelle acquisition .

Mener des négociations avec le groupe MSC est facile et discret . MSC n’est pas cotée en Bourse, toutes les actions sont entre les mains de la famille du fondateur Gian Luigi Aponte . Pas de rumeurs, pas de réunion d’urgence du Conseil d’administration, pas d’OPA , pas d’autorité de régulation boursière. On se téléphone, on prend rendez-vous dans un endroit tranquille les 2 équipes font des calculs et très vite on se met d’accord . Bien que sur un rythme plus lent Il en est allé de même quand MSC a pour 5 milliards d’euros racheté fin 2022 les terminaux portuaires et la logistique de Bolloré en Afrique .

BLACK ROCK confie à MSC la gestion des terminaux qu’il vient d’acheter et CK HUTCHISON encaisse directement 19 milliards de dollars . Tout laisse penser que l’opération était très avancée voire finalisée quand Trump, le jour de son investiture, a annoncé sa volonté de « reprendre à la Chine » le contrôle du canal de Panama.

Jolie chorégraphie : le président des Etats-Unis lance à la face du monde un projet concocté en secret par le plus grand milliardaire étasunien et six semaines plus tard Trump peut annoncer preuve de sa toute-puissance que son objectif est déjà atteint. Quel spectacle !

Seulement voilà ! la Chine qui n’a pas été mise au courant fronce maintenant les sourcils.

Certes le groupe HUTCHISON est un groupe capitaliste hongkongais sur lequel le gouvernement de la République populaire n’a pas directement prise. C’est oublier qu’HUTCHISON a une autre filiale de gestion de terminaux portuaires qui n’a pas été vendue à BLACKROCK et qui gère des terminaux de Hong-Kong mais aussi à Shenzhen. Ce dernier port créé en 1980 est aujourd’hui le quatrième du monde pour le trafic des conteneurs (33 millions EVP en 2024) . C’est oublier que le groupe HUTCHISON investit aussi sur le territoire de la République populaire en construisant et en exploitant des autoroutes à péage.

Bref depuis l’annonce triomphante du 14 Mars le climat politico-économique s’est alourdi, Pékin a parlé de menace sur la sécurité nationale et le discours a été repris par le dirigeant de la région administrative spéciale. Au point que les cours d’HUTCHISON à la bourse de Hong-Kong sont en baisse et que lors de la publication la semaine dernière de ses résultats 2024 par le groupe HUTCHISON la vente à BLACKROK/MSC des actifs portuaires n’a pas été mentionnée . Sollicité par la presse spécialisée le groupe a refusé de répondre. Le commentaire qui suit publié sur un blog boursier nous parait une bonne synthèse de la situation.

Malgré cette transaction significative, l’entreprise n’a fait aucune mention de la vente des ports dans son communiqué de résultats. Elle a plutôt noté que "les tensions géopolitiques et commerciales se sont... considérablement intensifiées." La société a également averti que l’environnement opérationnel pour ses activités devrait rester à la fois volatile et imprévisible.

Face à cet environnement difficile, CK Hutchison a déclaré qu’elle prévoit de limiter ses dépenses d’investissement et ses nouveaux projets, se concentrant plutôt sur une gestion rigoureuse des flux de trésorerie.

L’affaire n’est pas terminée puisque l’accord entre HUTCHISON et BLACKROCK/MSC ne sera officiel et définitif que le 2 Avril.